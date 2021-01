Una story su Instagram per scagliarsi contro tutti quelli che fanno (continuamente) illazioni sulla sua vita, privata e di calciatore. Mario Balotelli ha affidato ai social network lo sfogo per quanto accaduto in questi ultimi giorni, a causa del leggero infortunio muscolare che ne ha frenato per il momento la voglia di tornare al top. Nulla di grave, l'attaccante dei brianzoli sta solo rimettendosi in forma, trovando la migliore condizione per fare ciò che il club gli chiede: i gol, che ne ha sempre fatti; dare una mano a raggiungere un obiettivo importante per la società di Berlusconi e Galliani, ovvero conquistare la promozione in Serie A. Un traguardo che sembra alla portata dei lombardi. Ecco perché, anche a causa del solito chiacchiericcio sulle sue condizioni, è stato lo stesso calciatore a intervenire sui social network per chiarire la propria posizione.

Quindi così sarei in prigione? Ahah – si legge nel messaggio editato nella story su Instagram -. Ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è il Monza… tornare e dare il meglio per questa squadra! Basta gossip stupidi e associamenti inesistenti! Piuttosto sostenete e tifate @acmonza che questo obbiettivo stagionale è sicuramente più importante e interessante di una fake news dei gossip! Buona giornata e spero che sia stato chiaro.

Il campionato di Mario Balotelli con il Monza è iniziato ufficialmente il 30 dicembre scorso con il debutto contro la Salernitana. Finì con la vittoria dei brianzoli (3-0), ad aprire le marcature fu proprio una rete del neo attaccante che restò in campo per un'ora buona prima della sostituzione. Una buona prestazione che segnò anche l'interruzione del lungo periodo di stop causato sia dalla pandemia sia dalla rottura dei rapporti con il Brescia. L'ex punta della Nazionale, infatti, aveva giocato l'ultima gara ufficiale quasi un anno fa, a marzo del 2020 prima dello stop a tutti i campionati.