Balotelli ha un nuovo partner d’attacco, colpaccio dell’Adana Demirspor sul gong del mercato Roberto Mancini la settimana prossima andrà in Turchia a vedere dal vivo Mario Balotelli giocare con la maglia dell’Adana Demirspor, intanto il club di Montella piazza il colpo di mercato in entrata.

A cura di Paolo Fiorenza

Si avvicina marzo e stanno per arrivare i playoff che dovranno decidere se l'Italia si qualificherà per i Mondiali che si giocheranno in Qatar a fine anno oppure sarà condannata per la seconda edizione consecutiva a guardare il torneo televisione, dopo il dramma della mancata qualificazione sotto la gestione Ventura. Dopo l'ultimo stage a Coverciano, le chance di vedere Mario Balotelli presente a Palermo contro la Macedonia del Nord – sperando poi di giocarsi tutto nel match successivo contro Portogallo o Turchia – sono decisamente in crescita.

Lo stesso 31enne attaccante bresciano ci sta mettendo tanto di suo per sorreggere la propria candidatura, come dimostra l'ultima spettacolare doppietta segnata nel campionato turco con la maglia dell'Adana Demirspor nella trasferta in casa del Caykur Rizespor. Balotelli in questa stagione sta letteralmente trascinando la neopromossa verso una qualificazione in Champions League che avrebbe del clamoroso: gli uomini di Montella adesso sono terzi in classifica e ci credono sempre di più. Al punto che il club dell'effervescente presidente Murat Sancak ha piazzato quasi in nottata, sul filo della chiusura del calciomercato in Turchia, un colpo in entrata dal grande nome.

L'Adana Demirspor ha infatti annunciato l'arrivo dell'attaccante francese Loic Remy, che nella prima parte di stagione aveva vestito la maglia proprio degli ultimi avversari battuti, il Caykur Rizespor. Il 35enne ex giocatore di Nizza, Marsiglia, Chelsea e Lille ha alle spalle una carriera importante, condita anche da 31 presenze in Nazionale, e una bacheca discretamente piena, tra campionati vinti in Francia ed Inghilterra. Quest'anno è sceso in campo solo 9 volte senza mai andare a segno, ma l'approdo in una squadra in lotta per obiettivi pesanti potrebbe risvegliare l'istinto del bomber, con l'ulteriore stimolo di andare a formare una coppia davvero intrigante – anche sul piano delle personalità – con Balotelli.

Super Mario sa che deve continuare a darci dentro, anche perché – secondo quanto svelano i media turchi – Roberto Mancini si recherà in Turchia per assistere dal vivo all'incontro del 14 febbraio tra l'Adana Demirspor e il Besiktas. È probabile che in quel momento il CT della Nazionale azzurra avrà le idee più chiare sulla questione e potrebbe anche dire qualcosa a Balotelli in merito, preannunciandogli la convocazione per i playoff del 24 e – si spera – 29 marzo.