Balotelli fa doppietta: Montella lo cambia e gli dà una botta in testa, Inler un calcio nel sedere Mario Balotelli scatenato in Turchia, fantastica doppietta e playoff mondiali sempre più vicini.

A cura di Paolo Fiorenza

Mario Balotelli insiste e rilancia: lui ai playoff mondiali vuole esserci a tutti i costi e non c'è modo migliore per dare ragione a Mancini – che lo ha convocato per l'ultimo stage azzurro dopo tre anni e mezzo – e per convincere anche gli scettici, che continuare a segnare nel suo club, l'Adana Demirspor. Il 31enne bresciano domenica ha realizzato una fantastica doppietta nella vittoria per 3-1 in casa del Caykur Rizespor: prima un destro piazzato nell'angolino basso dal limite dell'area, un vero colpo di biliardo, poi una punizione da una trentina di metri che ha piegato le mani del portiere.

Grazie alle magie di Balotelli, l'Adana Demirspor adesso è terzo in classifica in piena corsa per un posto in Champions League, e compagni e tifosi stravedono per Super Mario. Ed ovviamente anche Vincenzo Montella non può che essere contento non solo dei numeri del suo attaccante in stagione – 11 gol e 5 assist in 22 partite – ma anche dell'atteggiamento tenuto in campo e fuori: le Balotellate sembrano essere state messe nel cassetto, al netto degli scherzi ai compagni, che tuttavia stanno al gioco ed anzi spesso rispondono a tono.

E così succede che Ghokan Inler, vecchia conoscenza della Serie A e capitano della squadra, rifili in campo un bel calcione nel sedere a Balotelli, documentandolo in una storia su Instagram: "Vai fuori…". Con risposta sorridente di Super Mario: "Oggi sia il mister che il capitano mi hanno picchiato ahaha". E già, perché Montella subito dopo il secondo gol, che valeva il 3-0 per l'Adana Demirspor, ha tolto dal campo il bresciano, dandogli anche una bella scoppola quando i due si sono incrociati in panchina.

Tutto ovviamente all'insegna del sorriso, e del resto le cose in Turchia stanno andando benone sia per il rilanciato tecnico di Pomigliano che per l'attaccante tornato in Nazionale. Con questa doppietta, Balotelli nella classifica marcatori della Super Lig si porta a due sole reti di distanza dal capocannoniere Aleksandar Pesic del Karagumruk. Il sogno di andare ai Mondiali si avvicina sempre di più.