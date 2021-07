Mario Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Adana Demirspor. L'ambizioso club appena neopromosso nella massima divisione turca ha accolto l'attaccante classe '90, lasciato libero dal Monza dopo sei mesi conclusi con la sconfitta del club brianzolo ai playoff di Serie B. Balotelli ha pubblicato un post sui suoi canali social in cui ha mostrato la foto ufficiale dell'accordo insieme ai membri del club e del suo agente, Mino Raiola. Lo stesso Adana Demirspor ha confermato l'esito positivo della trattativa: "Oggi è avvenuto un trasferimento che scriverà il suo nome nella storia della nostra Adana Demirspor con lettere d'oro. Mario Balotelli ha firmato un contratto ufficiale di 3 anni con la nostra squadra. Super Mario ora segnerà gol per la maglia blu".

Balotelli nel club turco percepirà un ingaggio da autentico top player pari a 15 milioni di euro in tre anni. Come riferito dal patron dell’Adana Demirspor, Murat Sacak, metà dell’ingaggio del centravanti sarà pagato da uno sponsor. Raiola, agente del calciatore, è riuscito dunque a chiudere un'altra importante trattativa per il suo assistito che ha tutto l'obiettivo di voler centrare la convocazione con la nazionale di Roberto Mancini in vista dei prossimi Mondiali in Qatar del 2022.

Balotelli nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Monza sfiorando la promozione in Serie A. Nell'ultimo campionato cadetto tra le fila dei brianzoli, SuperMario è riuscito a mettere a segno 5 gol e 1 assist in 12 presenze. Dopo le esperienza calcistiche vissute nella sua carriera tra Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Brescia e lo stesso Monza, Balotelli riparte dalla Turchia nel club turco anche grazie al tramite di Gökhan Inler, vecchia conoscenza del calcio italiano, con lo stesso Adana Demirspor.