Balconi e terrazzi in affitto per la festa dell’Athletic Bilbao dopo la Copa del Rey: prezzi folli

A cura di Fabrizio Rinelli

Tutto pronto per la festa dell'Athletic Bilbao di giovedì 11 aprile dopo la conquista della Copa del Rey. La città si preparare ad accogliere la squadra sulla tradizionale Gabarra. Si tratta dell’imbarcazione al bordo della quale calciatori e staff dell’Athletic viaggiono, attraversando il Ría Nervión (il fiume cittadino), dopo aver conquistato un titolo. Una ricorrenza che si ripeterà ben 40 anni dopo l'ultima volta quando nel 1984 l'Athletic festeggiò Campionato e Coppa in quella stagione.

La Gabarra partirà dal molo del Real Club Marítimo del Abra alle 16,30, e arriverà alle 18,35 sulla scalinata del Municipio di Bilbao. L'attesa per vedere tutta la città in festa cresce e per l'occasione anche i proprietari dei vari appartamenti limitrofi al fiume cittadino reagiscono di conseguenza. Secondo quanto scrive Marca quest'oggi, sarebbero stati messi in affitto balconi, tetti e terrazze a prezzi folli. Si parte da una base di 700 euro fino a 1500 euro. C'è chi sui vari portali si sta iniziando a informare.

Si tratta di un evento unico, specie se pensiamo che accade esattamente 40 anni dopo l'ultima volta. Ma a quei prezzi qualcuno ha cominciato a storcere il naso. Su un famoso portale di ecommerce sono state inserite le tariffe precise per affittare i posti migliori affinché si possa vedere al meglio la Gabarra transitare con a bordo tutti i giocatori. È solo un dettaglio che fa percepire quanto possa essere grande l'attesa per questi festeggiamenti che si prospettano in grande stile.

La Gabarra è una barca costruita nel 1960 nei Cantieri Navali di Celaya su commissione del Porto Autonomo di Bilbao. Originariamente chiamato "Gabarra Nº1", fu successivamente ribattezzato "Gabarra Athletic". La poltrona, utilizzata in passato per trasportare materiali pesanti e trasportare il ferro che alimentava la ricca industria di Vizcaya, è diventata poi, anni dopo, il simbolo delle vittorie dell'Athletic Club. E questo giovedì tornerà nuovamente a risplendere in città.