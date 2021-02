Milan Badelj non è un calciatore abituato a segnare tanto, contro il Verona lo ha fatto, ha segnato un gol pesante, un gol che ha evitato al Genoa di perdere e il croato il 2-2 lo ha segnato al 94′. I rossoblu hanno infilato così il settimo risultato utile consecutivo. Dopo la partita Badelj ha voluto dedicare il suo gol a un suo vecchio amico e l'ex compagno di squadra della Fiorentina Davide Astori:

Lui è sempre con me. Lo sento con me ogni giorno soprattutto in situazioni di grande emozione come questa, impossibile non pensare a lui.

Il Genoa con Ballardini ha perso solo una volta (in casa del Sassuolo) e oggi ha rischiato seriamente di incassare la seconda sconfitta da quanto per la quarta volta il tecnico romagnolo è tornato sulla panchina dei rossoblu. Il Verona è passato due volte in vantaggio, ha mancato due volte con Lasagna il colpo del ko e in pieno recupero è stato agganciato da un gol di Badelj, che ha pareggiato proprio allo scadere del recupero. Un punto in più che fa allungare la serie utile e che soprattutto permette al Genoa di muovere la classifica.

Badelj dopo il match ha dedicato il gol segnato a Davide Astori. I due erano grandi amici, hanno giocato assieme con la Fiorentina e dopo la morte di Astori anche Badelj ha indossato la fascia di capitano, e per lui senz'altro sarà stata un'emozione indimenticabile. Al Verona ha fatto gol con un gran tiro dal limite dell'area di rigore che ha lasciato immobile Silvestri.