Azpilicueta decide di non fare finta di niente e reagisce: scatto d’ira dopo Chelsea-Arsenal Dopo la sconfitta del Chelsea contro l’Arsenal, capitan Azpilicueta è esploso contro un suo stesso tifoso. Il difensore spagnolo ha deciso di non fare finta di niente.

A cura di Marco Beltrami

Il tonfo interno del Chelsea nel derby contro l’Arsenal, secondo consecutivo dopo quello contro il Brentford ha fatto arrabbiare i tifosi. La squadra di Tuchel ormai fuori dalla lotta per la Premier ha ancora un buon margine per blindare il piazzamento Champions, con 5 punti di vantaggio sui Gunners e sul Tottenham, con una partita in meno. L’atmosfera però in casa Blues è tutt’altro che serena per un finale di stagione con l’unica gioia che può arrivare dalla FA Cup, dove il Chelsea sfiderà in finale il Liverpool. Bisognerà però necessariamente cambiare registro e migliorare da tutti i punti di vista per provare a portare a casa il trofeo. Lo sa bene capitan Azpilicueta che dopo la sconfitta con l'Arsenal ha avuto un confronto molto duro con un tifoso.

Cesar Azpilicueta è stato uno dei protagonisti del derby, sia in positivo che in negativo. Suo il gol del momentaneo 2-2, ma sua anche l'ingenuità che ha portato poi al rigore del definitivo 4-2 in favore degli ospiti. Il duttile spagnolo che in termini di rendimento è un vero e proprio punto fermo della formazione campione d'Europa in carica, non ha evitato questa volta le critiche dei sostenitori presenti allo Stamford Bridge. Anche lui come tutto il resto della squadra è finito sulla graticola per la prestazione non all'altezza contro l'Arsenal, in un confronto che per loro non è mai banale.

Il classe 1989 stava uscendo dal campo dopo il fischio finale dell'arbitro Jon Moss, con passo lento e visibilmente deluso quando è stato preso di mira da un uomo presente sulle tribune proprio a ridosso del campo. Difficile dire cosa abbia detto esattamente il tifoso, anche se sembra inequivocabile il gesto dell'applauso ironico, legato alla mancanza di combattività del Chelsea. Dopo qualche secondo il capitano dei Blues ha allargato le braccia, dimostrandosi stizzito per le parole del sostenitore al quale ha provato a rispondere per le rime con tanto di dito puntato e possibile invito a scendere in campo al posto suo.

Dopo qualche secondo Azpilicueta sembrava intenzionato a lasciare correre per tornare negli spogliatoi ma così non è stato. Le ulteriori parole del tifoso hanno fatto infuriare il calciatore che ha cambiato direzione e si è recato di fronte al contestatore, a muso duro. Il confronto è diventato serrato, con lo spagnolo letteralmente imbestialito e pronto a spiegare le sue ragioni. La sua durezza ha fatto intimorire l'uomo che ha deciso di fare un passo indietro alzando le mani in segno di scuse, con tanto di pollice alto nei confronti del giocatore. A quel punto Azpilicueta ancora arrabbiato si è allontanato. Il Chelsea dovrà necessariamente ritrovare il feeling con i tifosi sugli spalti, per migliorare una stagione al di sotto delle aspettative mettendo da parte anche gli scatti d'ira.