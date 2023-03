Aubameyang rispunta a sorpresa nello spogliatoio del Barcellona: intanto il Chelsea affonda Aubameyang ha lasciato Londra per festeggiare la vittoria del Clasico: era negli spogliatoi con i suoi ex compagni del Barcellona.

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Pierre-Emerick Aubameyang al Chelsea è destinata a concludersi alla fine della stagione. L'attaccante gabonese non è riuscito a trovare il riscatto neanche con i Blues e nel weekend è stato protagonista di una follia, l'ennesima della sua carriera.

L'ultimo colpo di testa di Aubameyang potrebbe costargli ogni chance con Graham Potter: l'allenatore del Chelsea lo ha escluso dalla lista dei convocati per la partita contro l'Everton, pareggiata per 2-2 nonostante il vantaggio trovato dai londinesi per ben due volte, ma lui ha trovato comunque il modo di far parlare di sè.

Il giorno successivo alla partita, mentre i suoi compagni riflettevano sulla situazione della squadra con grande preoccupazione per il futuro, l'attaccante è volato a Barcellona per assistere al Clasico.

Alla fine della partita, vinta dai ragazzi di Xavi, Aubameyang è sceso negli spogliatoi per festeggiare la vittoria assieme ai suoi ex compagni di squadra: anche se la sua avventura in Spagna è finita da diversi mesi, l'attaccante ha mantenuto ottimi rapporti con il club blaugrana e spera in un clamoroso ritorno.

A testimoniare la sua presenza al Camp Nou ci sono le storie Instagram di alcuni giocatori del Barcellona che lo hanno accolto negli spogliatoi per i festeggiamenti finali, una scena piuttosto insolita.

Non è la prima volta che Aubameyang stupisce tutti con gesti fuori luogo, ma la sua fuga spagnola potrebbe essere l'ultimo atto della sua avventura in Premier League. L'attaccante è tornato a Londra la scorsa estate per rinforzare l'attacco del Chelsea, ma in tutta la stagione ha giocato appena 19 partite segnando 3 gol.

La sua esperienza avrebbe potuto aiutare un reparto in forte crisi e dare una mano a Potter nella risalita della squadra, ma il gabonese è rimasto ai margini del progetto e scalpita per essere ceduto. Nelle ultime quattro partite è rimasto seduto in tribuna e l'impressione è che possa restare lì ancora a lungo.