Atletico Madrid-Real Madrid in Coppa del Re, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni Ateltico Madrid-Real Madrid è in programma alle 21:30 di giovedì 18 gennaio 2024, allo stadio Metropolitano. Match valido per gli ottavi di finale, in diretta TV e in streaming in chiaro sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio. Simeone punta tutto su Griezmann e Morata, Ancelotti si affida a Bellingham. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

In Spagna è ancora una volta tempo di ‘Clasico'. A distanza di pochissimi giorni dalla sfida di Supercoppa che ha visto trionfare le merengues di Carletto Ancelotti in Arabia Saudita, si rinnova il derby di Madrid, che in questa occasione mette in palio la qualificazione ai quarti della Coppa del Re. Gara in programma alle 21:30 di giovedì 18 gennaio 2024, allo stadio Metropolitano. Match valido per gli ottavi di finale, in diretta TV e in streaming in chiaro sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Atletico Madrid e Real si trovano nuovamente di fronte, stavolta a contendersi il pass per i quarti di Coppa del Re, sfidandosi per l'ottavo di finale in programma al Metropolitano per l'occasione tinto quasi esclusivamente di bianco e di rosso. La squadra di Ancelotti è chiamata a difendere il titolo, provando a restare in corsa nel torneo e onorando nel modo migliore la loro tredicesima Supercopa de España, grazie al rotondo 4-1 rifilato al Barça a Riad. Di fronte però i Blancos si troveranno la bestia nera di Simeone: i "Colchoneros" infatti, sono l’unica squadra riuscita finora a battere il Real che non perde dalla sfida di fine settembre terminata 3-1 in favore dei biancorossi.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Witsel, Gimenez, Hermoso, Molina, Llorente, De Paul, Koke, Lino, Morata, Griezmann. All. Simeone

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa Arrizabalaga, Carvajal, Rüdiger, Nacho Fernandez, Mendy, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti

Partita: Atletico Madrid – Real Madrid

Quando: giovedì 18 gennaio 2024

Orario: 21:30

Dove: Stadio Wanda Metropolitano (Madrid)

Diretta TV e streaming: Cronache Di Spogliatoio (Youtube)

Competizione: Coppa del Re (ottavi di finale)

Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta TV

Atletico-Real si rinnova con un nuovo appuntamento da gran "Clasico" e vede le due formazioni di Madrid sfidarsi per accedere ai quarti di finale di Coppa del Re. Appuntamento alle 21:30 al Wanda Metropolitano, tana dei Colchoneros di Simeone che sono stati anche gli ultimi a battere i Blancos di Ancelotti. Per vedere la partita in diretta TV non servirà pagare nulla ma servirà una Smart TV con connessione internet per collegarsi al canale Youtube di Cronache Di Spogliatoio che ha acquistato i diritti del torneo.

Altetico Madrid-Real Madrid, dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming live di Atletico Madrid-Real Madrid, non si pagherà nulla perché la diretta online sarà gratuita e in chiaro. Ci si dovrà collegare con l'app per smartphone o attraverso PC, alla piattaforma Youtube e poi al canale di Cronached Di Spogliatoio che seguiranno e commenteranno il match in diretta.

Cosa succede in caso di parità al 90′ tra Atletico e Real Madrid

Per decretare la vincitrice, e dunque di riflesso la squadra che avanzerà al turno successivo, se si registrerà un risultato di parità dopo i 90′ regolamentari, si procederà con la disputa dei tempi supplementari, da 15 minuti ciascuno. Se anche in questo caso Atletico Madrid e Real Madrid saranno ancora fermi sul pareggio, il passaggio del turno si giocherà ai calci di rigore.

Coppa del Re, le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

Simeone presenterà Oblak tra i pali con una difesa e tre con Hermoso, Witsel e Giménezfavoriti su Savic ed Azpilicueta. Molina e Lino (favorito a Riquelme) sulle fasce mentre nel a centrocampo ci saranno Koke e De Paul, con Llorente. In avanti, tandem formato da Alvaro Morata e Griezmann. Per Ancelotti non ci sono Courtois e Lucas Vasquez. Tra i pali in ballottaggio Lunin e Kepa Arrizabalaga, mentre in difesa linea formata da Carvajal e Mendy con Rüdiger e Nacho Fernandez al centro. Bellingham a giostrare dietro a Rodrygo e Vinicius Junior, mentre a centrocampo Tchouaméni, Valverde e Kroos, con Modric come prima alternativa.

