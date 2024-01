Il Real Madrid strapazza il Barcellona e vince la Supercoppa di Spagna: tripletta di Vinicius Carlo Ancelotti aggiunge un altro trofeo alla sua collezione. In Arabia Saudita, il Real Madrid ha sconfitto 4-1 il Barcellona nella finale della Supercoppa di Spagna. Vinicius ha realizzato tre gol. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Real Madrid in modo straripante ha vinto la Supercoppa di Spagna, dopo il 5-3 in semifinale all'Atletico Madrid è stato sconfitto in finale per 4-1 il Barcellona. Il mattatore della finale è stato Vinicius autore di una tripletta, siglata nel primo tempo. Per Ancelotti è il ventiseiesimo trofeo da allenatore.

Una partita senza storia sin dall'inizio. Il Real Madrid la ipoteca nei primi dieci minuti. Vinicius apre le danze al 7′ e dopo aver battuto Inaki Pena esulta alla Cristiano Ronaldo, pure con il 7 sulle spalle. Tempo tre minuti e arriva un altro gol, il marcatore è sempre Vinicius. Il Barcellona il doppio colpo lo sente eccome.

Lewandowski prova a riaprirla la partita, il polacco con un tiro potente supera Lunin, è 2-1. Ma durano poco i sogni di rimonta dei catalani, perché al 39′ c'è un rigore per il Real Madrid che Vinicius trasforma. Una tripletta in una finale al Barcellona materialmente in una mezz'oretta. All'intervallo è 3-1.

Nella ripresa il Real Madrid serve il poker e lo fa con un altro brasiliano: Rodrygo che fissa il punteggio sul 4-1. In quel momento la partita finisce in modo definitivo, è il 64′. Il Barcellona teme un'imbarcata. Ancelotti dà spazio a una serie di giocatori. Xavi trema quando viene espulso Araujo e finisce la partita in 10. Il Real ci prova, sia con Brahim Diaz che con Modric, ma non affonda, il risultato finale è 4-1.

Il Real Madrid vince il clasico numero 250 e soprattutto un altro titolo, l'ennesimo per una sfilza di calciatori e soprattutto per Ancelotti che vince il 26° trofeo da allenatore e l'11° da tecnico del Real Madrid, eguagliando così Zinedine Zidane. Considerati pure quelli da calciatore il numero di titoli vinti sale addirittura fino a 40.