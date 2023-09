Atletico Madrid-Real Madrid dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Atletico Madrid-Real Madrid è la partita più importante della sesta giornata della Liga: si gioca domenica 24 settembre 2023 alle ore 21 al Cívitas Metropolitano e la gara verrà trasmessa in diretta TV e streaming da DAZN. Le probabili formazioni di Simeone e Ancelotti.

A cura di Vito Lamorte

Atletico Madrid e Real Madrid si sfidano nella partita più importante della sesta giornata della Liga 2023-2024 e per un derby di Madrid che regala sempre emozioni. Le squadre di Diego Simeone e Carlo Ancelotti si sfidano domenica 24 settembre 2023 alle ore 21 al Cívitas Metropolitano: la gara verrà trasmessa in diretta TV e streaming da DAZN.

Dopo il primo turno di Champions League, che ha visto i Colchoneros pareggiare in casa della Lazio e i Blancos vincere in extremis al Bernabeu contro l'Union Berlin, Atletico e Real si sfideranno per un derby della capitale spagnola ad alta tensione. Le due squadre stanno vivendo un momento diverso. Gli uomini del Cholo hanno una gara in meno a causa del rinvio della sfida contro il Siviglia per maltempo ma nelle restanti partite hanno totalizzato 7 punti. Il Real di Ancelotti hanno vinto tutte le partite giocate finora e nell'ultimo turno è stato protagonista della rimonta contro la Real Sociedad.

Atletico Madrid-Real Madrid sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, accedendo alla piattaforma attraverso Smart TV o tramite console di gioco Playstation e Xbox. La telecronaca sarà di Gabriele Giustiniani e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

La diretta streaming della sfida tra l'Atletico Madrid e Real Madrid si potrà seguire utilizzando smartphone, tablet, notebook sempre su DAZN.

Simeone non dovrebbe ancora a disposizione Rodrigo de Paul, che ha saltato anche la sfida di Champions contro la Lazio: al suo posto ancora Barrios con Saul e Llorente. In attacco Morata-Griezman, con Lino e Molina sulle fasce.

Ancelotti non cambia il suo attacco con Joselu insieme a Rodrygo e all'uomo del momento Bellingham. In mediana fuori Kroos: con Modric ci saranno Tchouameni e Camavinga;

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso, Savic, Witsel; Molina, Saul, Barrios, Llorente, Lino; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone.

REAL MADRID (4-3-3): Kepa; Vazquez, Rudiger, Nacho, Alaba; Modric, Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Joselu. Allenatore: Ancelotti.