Jose María Giménez è risultato positivo al Coronavirus. Il difensore dell'Atletico Madrid è in isolamento e sottoposto a tutti i protocolli che riguardano le misure di contenimento del Covid disposti da LaLiga. I colchoneros stamane hanno sospeso gli allenamenti dopo il giro i tamponi di ieri ma questa notizia aveva già fatto pensare ad un nuovo caso di positività nel gruppo squadra e pochi miniuti fa è arrivata la conferma. Non è il primo caso di Covid per il club madrileno, visto che nelle scorse settimane erano state rese note le positività di Angel Correa, Diego Costa, Santiago Arias, Diego Pablo Simeone e Sime Vrsaljko e a questi oggi si è aggiunto anche il difensore uruguaiano. In quest'ultimo periodo a dirigere le sedute di preparazione in vista del debutto in Liga contro il Granada erano stati Ortega e Bonvicini a causa dell'assenza del Cholo, alle prese con il recupero dal virus.

Gimenez è uno dei quattro capitani dell'Atleti in questa stagione ed è uno degli uomini di fiducia di Simeone da quando è partito il partner difensivo Diego Godin. Il difensore uruguaiano ha un nuovo contratto a lungo termine con i rojiblancos fino al 2023 con una clausola rescissoria di 120 milioni di euro ma nelle scorse settimane era stato accostato spesso al Manchester City di Guardiola.

Il comunicato

La nota ufficiale del club spagnolo in merito al nuovo caso di positività al Covid -19 riscontrata nel gruppo squadra: "La prima squadra, lo staff tecnico e il personale ausiliario sono stati sottoposti lunedì ai test PCR. L'analisi di questi nuovi campioni in laboratorio ha determinato che José María Giménez è risultato positivo al Covid-19. Il nostro calciatore rimane isolato a casa sua rispettando la corrispondente quarantena secondo i protocolli delle autorità sanitarie. Dopo questo risultato, per questi casi è stato attivato il protocollo LaLiga e quindi i nostri giocatori svolgeranno individualmente il prossimo allenamento".