Aston Villa-Bologna, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

A cura di Alessio Pediglieri

Champions League, giornata tre del Girone a classifica unica con il nuovo formato in cui si stanno delineando le varie posizioni: Aston Villa-Bologna, in programma alle 21:00 al Villa Park di Birmingham, dovrà dire quali siano le reali potenzialità dei rossoblù di Italiano. Gara trasmessa in esclusiva su Sky in TV e streaming solo per abbonati.

Il Bologna riparte dall'Inghilterra per una trasferta più che complicata e delicata: dopo i primi due turni del girone unico i rossoblù sono in ritardo, con solo un punto rimediato al Dall'Ara contro lo Shakhtar Donetsk. Poi la sconfitta con un'altra inglese, il Liverpool e ora i Villans per sperare nel primo successo europeo. Arduo con il club inglese che veleggia a piena velocità e a punteggio pieno dopo il successo al debutto contro lo Young Boys e quello di prestigio con il Bayern Monaco.

Partita: Aston Villa-Bologna

Orario: 21:00

Dove: Villa Park (Birmingham)

Quando: martedì 22 ottobre

Diretta TV: Sky (Sky 202 e 253)

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Competizione: Champions League (terzo turno fase a campionato unico)

A che ora e dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta TV: la partita non è in chiaro

L'appuntamento del Villa Park di Birminghan per la terza partita valida nel girone unico di Champions League è in TV per gli abbonati di Sky. La gara è visibile unicamente a pagamento con calcio di inizio fissato per le 21:00 con una duplice opzione: sarà trasmessa sia su Sky Sport Calcio (202) sia su Sky Sport 253.

Dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta streaming

Anche per lo streaming live, Aston Villa-Bologna resta una esclusiva Sky. Per la diretta online è possibile usufruire della appa dedicata, SkyGo oppure utilizzare il servizio on demand di NOW, sempre a pagamento.

Champions League, Aston Villa-Bologna: le probabili formazioni

Delicatissima trasferta per il Bologna di Italiano assetato di punti in Europa. I rossoblù partiranno con Dallinga unica punta, favorito su Castro. in porta Skorupski, a ridosso dell'attacco Ndoye e Orsolini sulle fasce, Urbanski e Moro in mezzo. I Villans, ancora imbattuti e a punteggio pieno in Champions, cercano la terza vittoria consecutiva: Emery punta sul 4-2-3-1 con Rogers, Bailey e McGinn alle spalle di Watkins in attacco.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Urbanski, Ndoye; Dallinga. All. Italiano