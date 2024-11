Assemblea Juve, si alza la voce di un piccolo azionista: “Qualcuno qui ha tramato contro Allegri”

video suggerito

Durante l'assemblea degli azionisti della Juventus, uno dei soci di minoranza ha preso la parola e fatto il nome di Max Allegri, l'ex tecnico bianconero esonerato lo scorso 14 maggio all'indomani della vittoria in Coppa Italia, lanciando un'accusa diretta: "L'avete lasciato solo…"

A cura di Alessio Pediglieri

In casa Juventus è tempo di assemblea degli azionisti, riunione programmata per la mattinata di giovedì 7 novembre, di fronte ai vertici societari, al presidente Ferrero e alla new entry, Giorgio Chiellini. Sul tavolo quanto compiuto con l'approvazione del bilancio 2023-2024 e soprattutto per presentare progetti e ambizioni future. Hanno preso la parola anche i piccoli soci, tra cui uno che ha voluto esprimere il proprio pensiero per una persona in particolare, Max Allegri, scaldando l'ambiente: "Ci dovrebbe essere una sua gigantografia qui al J-museum…"

L'ombra di Allegri nell'Assemblea degli azionisti della Juventus

La presenza, ingombrante, di Massimiliano Allegri ha fatto capolino subito dopo le parole del presidente Ferrero e dell'ad Scanavino, quando all'assemblea dei soci della Juventus si è data parola anche ai piccoli azionisti, tra i quali c'è chi ha voluto ricordare proprio l'ex allenatore bianconero, non senza una vena polemica nelle sue parole: "Al J-museum ci dovrebbe essere la gigantografia di Allegri ma non accadrà, l’avete lasciato solo e qualcuno ha tramato contro di lui…" Un off-topic che non ha avuto risposta in assemblea ma che però ha suscitato discussione sul web, soprattutto tra i tifosi che hanno seguito passo per passo quanto stava avvenendo dalla prima mattinata all'interno dello J-Stadium.

Cos'è accaduto tra Allegri e la Juventus al momento dell'addio

Per capire a cosa si sia riferito il piccolo azionista nell'assemblea dei soci bisogna riavvolgere il nastro al 17 maggio 2024, giorno in cui la Juventus comunica l'esonero immediato di Max Allegri per "comportamenti incompatibili con i valori del club". Cos'era accaduto? Un comportamento ritenuto inaccettabile durante e dopo la finale di Coppa Italia, in un burrascoso post partita della vittoriosa finale di Coppa Italia. Atteggiamenti che la società ha ritenuto "non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta". Parole che non escludevano possibili strascichi legali, con cifre in ballo non indifferenti con il tecnico che aveva un anno ancora di contratto a 7 milioni netti (più un bonus di 2 milioni). Poi, l'intesa, con l'addio "di comune accordo" che ha liberato di fatto Allegri, libero di trovarsi un'altra panchina da subito, senza però che si sia saputo di eventuali buonuscite.