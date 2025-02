video suggerito

Asencio usa la tecnica di Rudiger e Nacho contro Haaland: la marcatura sul norvegese è asfissiante Raul Asencio si rende protagonista di una buona partita contro il Manchester City nella difesa del Real Madrid. Il centrale ha riservato una marcatura asfissiante nei confronti di Haaland ricordando la tecnica di Rudiger e Nacho nel 2023 e nel 2024.

A cura di Fabrizio Rinelli

Raul Asencio ha risposto presente anche in Champions League sfoderando una buona prodigiosa contro il Manchester City nell'andata del playoff in Inghilterra. Il giovane difensore centrale di Las Palmas classe 2003, si è preso a poco a poco il suo spazio nella retroguardia di Ancelotti dopo i vari infortuni, tra cui quello di Rudiger. Difficile ora pensare di farlo accomodare in panchina dopo quanto visto contro il Manchester City nonostante una piccola indecisione sul gol del vantaggio del City. Asencio ha però colpito i tifosi del Real soprattutto dopo aver visto il suo enorme impegno in marcatura su Haaland.

L'attaccante norvegese, che ha realizzato una doppietta, è stato inquadrato in un filmato mentre Asencio lo marca in modo asfissiante. Il video mostra il difensore mettere il gomito sulla schiena dell'attaccante del City che fisicamente è più alto di Asencio. Haaland però non gradisce e si gira verso di lui iniziando a tirargli la maglietta con forza. Ne viene fuori uno scambio energico tra i due con il difensore del Real che reagisce male togliendo con forza le mani di Halland dalla sua maglietta. Per tanti ha ricordato la marcatura di Rudiger e Nacho.

Nacho in marcatura su Haaland nella sfida del 2024.

Sia il difensore tedesco che lo spagnolo, rispettivamente nelle sfide di Champions giocate tra City e Real nel 2023 e nel 2024, si sono resi protagonisti di un "trattamento speciale" nei confronti di Haaland cercando di non concedergli neanche un centimetro finendo per far innervosire il norvegese. Un po' ciò che è accaduto ieri sera con Asencio che nonostante tutto ha vinto tutti i duelli della partita, quattro, e ha confermato ad Ancelotti e ai tifosi del Real Madrid di essere un difensore prontissimo dopo aver offerto una buona prestazione difensiva.

Rudiger e la marcatura asfissiante su Haaland nel 2023.

Il Real ha già pronto il prolungamento per Asencio

"Ha molta personalità, ha dimostrato di essere un giocatore che può stare al Madrid, sta facendo molto bene", ha detto Courtois al termine della partita. Il portiere è uno dei giocatori a lui più vicini fin dall'inizio e ora può contare sulle prestazioni di un calciatore dotato anche di grandi doti nel palleggio. "È un calciatore di carattere", ha aggiunto invece Ancelotti consapevole di aver trovato davvero un ottimo difensore su cui il Real ha scommesso prolungando il contratto fino al 2023 con adeguamento salariale.