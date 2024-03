Arteta ha un modo speciale per caricare i giocatori dell’Arsenal: devono rispondere a una domanda Dentro gli spogliatoi dell’Arsenal c’è una lavagna con delle scritte molto particolari: è il metodo studiato da Arteta per unire tutti i suoi giocatori e caricare la squadra nella volata verso il titolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Arsenal è tornato prepotentemente in corsa per la Premier League: i Gunners sono primi a pari punti con il Liverpool e daranno vita a una corsa a tre con il Manchester City per salire sul trono d'Inghilterra. Mikel Arteta vorrebbe evitare lo stesso epilogo della scorsa stagione, quando ha perso il comando del campionato a poche giornate dalla fine. E questa volta ha trovato un metodo speciale per far mantenere altissima l'attenzione ai suoi giocatori.

Il metodo è tanto semplice quanto efficace ed è stato rivelato da un tifoso particolarmente curioso che durante uno dei classici tour all'interno dell'Emirates si è soffermato su una lavagna tattica posizionata all'interno degli spogliatoi. Sopra non c'erano gli appunti dell'allenatore o le situazioni di gioco, ma delle semplici parole.

La spiegazione si trova sul punto più alto della lavagna. È una semplice domanda che Arteta ha voluto fare ai suoi giocatori: "Come vi fa sentire giocare all'Emirates?". L'intento dell'allenatore spagnolo è quello di tirare fuori dai giocatori dell'Arsenal tutti i sentimenti più potenti e di riversarli in campo, quando giocano davanti al loro pubblico. Richiama le sensazioni più belle, quelle che possono dargli la benzina necessaria per affrontare al meglio questa corsa.

Quasi tutti i giocatori hanno risposto alla domanda, utilizzando soltanto una parola e lasciando le loro iniziali sotto: il termine più popolare è "emozionato", usato da Gabriel Martinelli, Saliba, Jorginho e Kiwior, seguito da "speciale" usato da Saka, "magico" di Trossard e "fiducioso" di Raya, il portiere arrivato in questa stagione.

Non mancano messaggi molto più profondi da parte di alcuni giocatori simbolo di questo Arsenal, che hanno vissuto anche il dramma dell'ultima stagione. Ben White ha ammesso di sentirsi "privilegiato", mentre il capitano Odegaard ha catturato il cuore di tutti i suoi tifosi scrivendo la parola "amore".