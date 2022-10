Arsenal-Tottenham dove vederla in diretta TV e live streaming: orario dello scontro diretto di Premier League Arsenal-Tottenham è l’incontro che apre la 9a giornata della Premier League 2022-2023. Si giocherà oggi alle 13:30, il Norh London Derby si potrà seguire in diretta TV su Sky.

A cura di Alessio Morra

La Premier League riparte dopo la pausa delle nazionali e lo fa con un video superlativo. Perché domenica c'è il derby di Manchester, ma oggi c'è il North London Derby, una delle partite più sentite in assoluto. All'Emirates Stadium scenderanno in campo l'Arsenal di Arteta che sin dalla prima giornata è al comando e il Tottenham di Antonio Conte. Lo scorso anno si sono contese il quarto posto, in questa stagione per ora sognano il titolo. L'incontro inizierà alle ore 13:30.

Arsenal-Tottenham è il derby di Londra più sentito, è una sfida senza esclusione di colpi, che in questo campionato rappresenta anche una piccola chance di vendetta per i Gunners che hanno avuto la possibilità di tornare in Champions dopo quattro anni ma l'hanno mancata per via di una grande rimonta del Tottenham, che con Conte ha cambiato pelle. Il match di oggi sarà senz'altro bello e spettacolare. Perché in campo ci vanno due squadre che pensano al bel gioco. Chissà se sui vari protagonisti avrà influito particolarmente la sosta.

Partita: Arsenal-Tottenham

Quando si gioca: sabato 1 ottobre 2022

Dove si gioca: Emirates Stadium, Londra

Orario: 13:30

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, Now

Competizione: Premier League, 9a giornata

Dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV e streaming

La partita tra l'Arsenal e il Tottenham sarà trasmessa in diretta TV e in streaming da Sky, che da sempre detiene i diritti in esclusiva per il campionato inglese. Dunque il derby di Londra si potrà seguire sabato 1 ottobre dalle ore 13:30 in diretta su Sky Sport Football (Canale 203). Inoltre dell'incontro si può venire a conoscere il risultato anche in streaming sia tramite Sky Go che su Now. La telecronaca sarà di Ciarravano.

Premier League, le probabili formazioni di Arsenal-Tottenham

Sfida di lusso che aprirà la giornata. L'Arsenal e il Tottenham, pur utilizzando moduli differenti, sono due squadre votate all'attacco. Servono alcuni correttivi ai due allenatori per battere l'altro. Gabriel Jesus unica punta dei Gunners, mentre per gli Spurs ci sarà un tridente fenomenale con Kane, Son e Richarlison. Panchina per Kulusevski.

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Lokonga, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Gabriel Jesus.

Tottenham (3-4-3): Lloris; Dier, Romero, Lenglet; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son.