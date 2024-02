Arsenal-Liverpool dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Arsenal-Liverpool si gioca oggi domenica 4 febbraio alle 17:30. Gara valida per la 23a di Premier League vede di fronte le prime due squadre in classifica. La diretta in esclusiva in TV e in streaming è affidata a Sky. Klopp in caso di vittoria proverebbe la fuga, Arteta se vincesse ridurrebbe il gap a solo 2 punti di svantaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Big match in Inghilterra con Arsenal-Liverpool in programma oggi, domenica 4 febbraio. Si gioca allo "Emirates Stadium" di Londra (Islington), con calcio d'inizio in programma alle ore 17:30. La gara è valida per la 23a giornata del massimo campionato inglese e sarà trasmessa su Sky in TV e streaming a pagamento.

La squadra di Jurgen Klopp arriva all’Emirates Stadium da prima in classifica e con 5 punti di vantaggio proprio sui londinesi per una sfida che potrebbe ribaltare le forze della Premier League in caso di vittoria dei Gunners e riaprire il discorso per il titolo. L’Arsenal deve assolutamente battere i Reds per accorciare le distanze dalla capolista ma il compito non sarà facile: la squadra di Jurgen Klopp è alla caccia della quinta vittoria consecutiva in Premier League e proverà , in caso di vittoria, la fuga per la conquista del titolo.

Partita: Arsenal-Liverpool

Orario: 17:30

Dove: Emirates Stadium (Londra)

Quando: domenica 4 febbraio 2024

Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Dove vedere Arsenal-Liverpool in diretta TV

Arsenal-Liverpool si può seguire in diretta TV sui canali Sky: Sky Sport Uno e su Sky Sport 4K. La partita, valida per la Premier League avrà inizio alle 17:30

Arsenal-Liverpool dove vederla in diretta streaming

Arsenal-Liverpool in live Streaming è affidata in esclusiva e a pagamento attraverso l'app SkyGo, oppure attraverso NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Premier League, le probabili formazioni di Arsenal-Liverpool

Arsenal-Liverpool cede di fronte le prime due squadre della Premier League e dirà moltissimo sulla sfida per il titolo 2023-24. Moduli speculari per Arteta e Klopp entrambi col 4-3-3. Attenzione ai reds che in caso di vittoria proverebbero la fuga.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Smith Rowe; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Luis Diaz, Diogo Jota, Nunez. All. Klopp.