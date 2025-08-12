Armstrong pur di segnare rischia grosso: scontro tremendo, il club mostra il suo volto sfigurato

Luke Armstrong ha rischiato davvero grosso. L’attaccante 29enne del Carlisle, nel tentativo di segnare un gol, è andato incontro a un brutto infortunio al volto che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più serie. Tremendo lo scontro con il portiere avversario del Woking FC per il centravanti, che ha poi mostrato i segni dell’accaduto con una vistosa lesione facciale.

Luke Armstrong vittima di un tremendo scontro con il portiere avversario

Nella prima giornata della National League, quinta serie del calcio inglese, il bomber ha nuovamente esordito con la maglia del Carlisle dopo l’esperienza con il Motherwell scozzese. Un match, quello contro il Woking, che sembrava da incorniciare, come dimostrato dalla rete segnata a mezz’ora dal termine. Pochi minuti dopo, però, tutto è cambiato: Armstrong si è infortunato.

In occasione di un’azione offensiva nell’area avversaria, il calciatore ha provato, sotto porta, a piazzare la deviazione vincente con un colpo di testa. Si è tuffato senza paura, ma si è scontrato con Craig Ross: il portiere ha allungato la gamba nel tentativo di opporsi in qualche modo a quello che sembrava un gol fatto.

Leggi anche Il Tottenham vuole soffiare Kolo Muani alla Juve: la proposta che può cambiare il mercato per Tudor

Cosa si è fatto Armstrong dopo il tremendo colpo al volto

L’estremo difensore è riuscito, con la punta del piede, ad anticipare l’avversario, colpendolo però poi con i tacchetti in pieno volto. Impatto devastante e Armstrong costretto ad abbandonare il campo, tra la preoccupazione di addetti ai lavori e tifosi. Fortunatamente, le informazioni fornite dal club sono state incoraggianti: danni seri ma non gravi, con un taglio profondo ed ematomi su tutto il volto per il giocatore, che si è anche sottoposto agli esami del caso. Scongiurati dunque problemi di altra natura.

Uno spavento enorme e stop per Armstrong, che si è comunque tolto la soddisfazione di essere premiato come giocatore del match, contribuendo alla vittoria della sua squadra.