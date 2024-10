video suggerito

Argentina bloccata a Miami per l’uragano Milton, gara col Venezuela a rischio: “C’hanno impedito di volare” La partita valida per le qualificazioni mondiali, in programma giovedì sera in casa del Venezuela, per l’Argentina è a fortissimo rischio: i campioni del Mondo si sono ritrovati infatti a Miami, in Florida dove è scattata l’allerta meteo per l’uragano Milton salito da forza 3 a forza 5: “Abbiamo chiesto di volare ma ce l’hanno impedito. E se non partiamo è difficile poter giocare…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pericolo tornado in Florida potrebbe costringere l'Argentina a restare a Miami e non partire per il Venezuela dove, giovedì sera, è in programma la nona partita del Girone sudamericano valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. A confermarlo è stato il ct Scaloni in conferenza stampa che ha ridotto davvero al minimo le possibilità che la partita si potrà disputare regolarmente: "Non dipende da noi, abbiamo chiesto di partire e ce l'hanno impedito".

L'Argentina bloccata a Miami, rischio tornado troppo elevato

Secondo la tabella di marcia l'Argentina sarebbe dovuta partire quest'oggi alla volta del Venezuela. Obiettivo, arrivare con il dovuto anticipo e la calma opportuna a Maturìn dove giovedì sera all'Estadio Monumental sfiderà i padroni di casa nella nona partita valida per le qualificazioni mondiali. Ma non è stato possibile e così i giocatori della Selecciòn, lo staff tecnico e tutto il seguito organizzativo è dovuto rimanere a terra: "Abbiamo chiesto di poter partire e ce lo hanno impedito" ha spiegato uno sconsolato Scarioni. "Non dipende certo da noi, ma per prima cosa c'è la sicurezza. Al momento non consentono il volo diretto da qui in Venezuela e se non partiamo sarà difficile poter giocare…"

L'allerta meteo in Florida: l'uragano Milton

Da giorni in Florida è scattata l'allerta meteo anti uragano. In vista c'è Milton, un tornado che è cresciuto nelle ultime ore da forza a 3 a forza 5: migliaia cittadini americani sono in fuga dalle rispettive case dopo l’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center che ha avvertito come oltre 3 milioni di persone in diverse zone della Florida centrale e meridionale sono ora a rischio inondazioni. L'Argentina aveva scelto proprio Miami come punto di riferimento e di ritrovo per raccogliere tutti i nazionali sparsi per il mondo – tra cui anche tre "italiani" convocati, Lautaro Martinez dell'Inter, Nico Paz del Como e Leandro Paredes della Roma – per poi dirigersi prima in Venezuela e poi dirigersi a Buenos Aires per affrontare la Bolivia.

Leggi anche Il debutto di Saud Abdualhamed è rivedibile e la Roma scopre il fanatismo dei tifosi arabi

L'Argentina guida il Girone di qualificazione sudamericano

Le due possibili vittorie contro Venezuela e Bolivia sarebbero fondamentali per chiudere con larghissimo anticipo il discorso qualificazione, con la Selecciòn che dopo 8 gare guida in testa solitaria la classifica a quota 18 punti. Approfittando anche del gravissimo ritardo del Brasile, attualmente a metà graduatoria, quinto (su 10 squadre) a 10 punti, l'Argentina riuscirebbe a mettere un'ipoteca enorme, visto che proprio il Venezuela occupa al momento l'ultima posizione a disposizione per andare ai Mondiali 2026. Le due gare si dovrebbero disputare (condizionale d'obbligo) giovedì 10 ottobre alle 23 e poi martedì 16 contro la Bolivia alle 2:00 italiane.