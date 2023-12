Arda Guler ha una proposta indecente da una tifosa mentre firma autografi: risposta educatissima Arda Guler imbarazzato dalla proposta di una tifosa mentre firma autografi. Il giovanissimo talento turco del Real Madrid si rifiuta e risponde in maniera educatissima.

A cura di Fabrizio Rinelli

In Turchia i tifosi sono preoccupati dall'ambiente attorno al giovanissimo Arda Guler. La promessa del calcio turco, oggi al Real Madrid, è stato protagonista di un video diventato immediatamente virale. Vivere in una grande città, da giocatore dei Blancos, può essere pericoloso per la sua crescita. Le tante distrazioni potrebbero fortemente mettere a rischio il prosieguo della sua carriera. Dalle immagini che in queste stanno circolando in rete si vede il giovane 18enne di Ankara firmare autografi mentre era a bordo di un auto lato passeggero.

Arda Guler è visto come uno dei giocatori basilari per il futuro del Real Madrid tant'è che la società ha sborsato fino a 17 milioni e mezzo di euro + 10 di bonus per portarlo subito dal Fenerbahçe a Madrid. Ecco perché bisogna guardarlo a vista affinché, vista la giovane età, non si perde in altre situazioni non legate al calcio. Durante la firma degli autografi una ragazza fa una domanda diretta al giocatore: "Vuoi sco**re?". Nessun freno inibitorio per lei mentre Guler imbarazzatissimo dice tutto con una mimica facciale che è tutta un programma.

Il giocatore di certo non si aspettava di doversi trovare a rispondere così a una domanda del genere. È stato chiaramente un momento imbarazzante per lui che spalancando gli occhi fa cenno di no col capo rispondendo in maniera educatissima. Immagini che hanno di fatto preoccupato i tifosi turchi che si dicono timorosi di ciò che potrebbe trovarsi di fronte un 17enne in una città come Madrid. Distrazioni che sicuramente la società e un club prestigioso come il Real Madrid sa già come evitare. D'altronde è abituata sin dal Real dei Galacticos a gestire le luci dei riflettori attorno alla squadra.

Guler deve solo pensare a lavorare duramente e guadagnarsi quanto prima il suo spazio nel Real Madrid del presente e del futuro. A inizio stagione, durante il ritiro, i video dei suoi allenamenti avevano fatto il giro del mondo lasciando più volte senza parole anche Toni Kroos che ne apprezzava le giocate. Dopo essere arrivato in Spagna, Arda Guler non ha ancora esordito in match ufficiali con i Blancos a causa di diversi infortuni. Dopo l'operazione a causa della lesione al menisco interno del ginocchio destro in estate, il giovane turco si è infortunato di nuovo proprio a ridosso della partita di Champions League col Braga, quando ormai sembrava avesse recuperato. Dopo un mese di stop ora potrebbe già tornare a giocare.