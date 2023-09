Ancelotti dice che è convocato, ma Arda Guler si infortuna di nuovo: il Real perde ancora il turco Arda Guler lo scorso luglio, a soli 18 anni, è diventato un calciatore del Real Madrid. In tanti scommettono sul suo futuro. Ma per ora non ha giocato nemmeno un minuto con il Real, e ora si è infortunato di nuovo.

A cura di Alessio Morra

La scorsa estate il nome di Arda Guler è stato in assoluto uno dei più caldi. Il centrocampista turco, classe 2005, alla fine ha accettato la proposta del Real Madrid, e si è unito a una squadra straordinaria, ricca di campioni. Ma finora Guler non ha giocato nemmeno un minuto, a causa di un infortunio nel pre-campionato, nel quale prima di fermarsi aveva già mostrato il suo talento sopraffino. Ora sembrava sulla via del recupero e pronto ad essere arruolato da Ancelotti, ma si è infortunato nuovamente.

A 18 anni diventare un calciatore del Real Madrid è da pochissimi. Dopo due splendide stagioni con il Fenerbahce, Arda Guler lo scorso luglio ha firmato per i blancos, che hanno sborsato 20 milioni di euro, ma nel contratto con la società di Istanbul sono stati inseriti anche bonus per 10 milioni. Fari puntati con forza di lui. Ma durante il pre-campionato Guler ha riportato un infortunio al menisco, che è stato operato a fine luglio. Stop di due mesi. Tabella di marcia rispettata, con l'obiettivo di tornare a disposizione per le ultime partite prima della sosta per le nazionali.

Alla vigilia del match con il Las Palmas, Carlo Ancelotti aveva parlato di Guler e dichiarando: "È disponibile. Gli mancano minuti, un po' di condizione fisica, deve abituarsi al gioco della squadra, ma sta facendo bene. Fin dall’inizio ha dimostrato di avere un talento straordinario, è nei suoi geni".

Quindi pronto a salire a bordo, ma poco dopo è arrivato un comunicato dei blancos, che hanno annunciato lo stop di Arda Guler, che si è fermato nuovamente. Stavolta per problemi muscolari. Stop previsto di tre settimane. Quindi se tutto va bene tornerà dopo la sosta per le nazionali, per la partita con il Siviglia del 21 ottobre. I mesi di stop di fatto diventeranno tre: "Dopo gli esami effettuati dai medici del Real Madrid, ad Arda Güler è stata diagnosticata una lesione al muscolo retto femorale sinistro".