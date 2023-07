Kroos si mette le mani nei capelli per quello che fa Arda Guler: Valverde non ci ha capito niente Arda Guler fa l’ennesima giocata sensazionale durante il ritiro del Real Madrid. In questo caso il numero del turco è da fantascienza e Kroos dopo averlo visto si mette le mani nei capelli dall’incredulità.

A cura di Fabrizio Rinelli

Arda Guler si è già preso il Real Madrid. Difficile immaginare qualche settimana fa che un giocatore di appena 18 anni, classe 2005, potesse conquistare in questo modo i Blancos in pochissime settimane, e invece il turco ci è riuscito. Arrivato la settimana scorsa alla corte di Carlo Ancelotti al termine di un affare da 20 milioni più 10 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del 20% con il Fenerbahce, Guler in pochi allenamenti sta lasciando senza fiato chiunque lo stia ammirando in questo ritiro degli spagnoli.

Il Real Madrid sta provando a stargli dietro pubblicando spesso filmati di giocate da urlo del giovane fantasista turco tra dribbling ubriacanti e gol a giro che hanno fatto impazzire il popolo Merengues. In questo caso però, dagli allenamenti del Real spunta un video non ufficiale in cui si vede Guler esercitarsi nella classica partitella a pressione due contro due con le porte piccole. Indossa la casacca arancio e contro i verdi deve tentare di fare gol in massimo due passaggi. Il turco ci riesce ma ciò che fa impazzire i compagni di squadra in campo è il dribbling con cui riesce a superare Valverde. Toni Kroos, presente a bordo campo in attesa del suo turno, si mette le mani nei capelli.

Arda Guler nel pezzetto di campo utilizzato per quel determinato esercizio si muove senza palla inseguito da Valverde. Taglia davanti al giocatore del Real in casacca verde e riceve palla dal suo compagno. In quel momento sfrutta le sue doti tecniche per liberarsi dell'avversario con una giocata sensazionale. Guler si mette alle spalle Valverde stoppando la palla con la pianta del piede destro. In una frazione di secondo toglie il piede destro e mette il mancino sulla sfera spostandola quel tanto che basta per farla passare sotto le gambe del giocatore che stava provando un tentativo disperato di soffiargli palla.

A quel punto per lui è un gioco da ragazzi insaccare la palla in rete di sinistro. In quel momento Kroos resta con le mani tra i capelli. Stenta a credere a quello che aveva appena visto davanti ai suoi occhi. Così come il tedesco, anche il portiere del Real fa lo stesso gesto di Kroos restando incredulo dinanzi a tale giocata. Uno dei collaboratori tecnici di Ancelotti invece fa finta di nulla e fa riprendere il gioco, anche per non attirare troppo l'attenzione su Guler che inevitabilmente è diventato il protagonista assoluto di questo ritiro dei Blancos.