Arbitro inseguito e picchiato da sei calciatrici infuriate: allo stadio nessuno si scompone Scene di assoluta follia in una partita del massimo campionato femminile della Repubblica Democratica del Congo: sei giocatrici del DCMP Bikira de Lubumbashi al 90° inseguono l’arbitro, lo circondano e lo picchiano selvaggiamente.

A cura di Alessio Pediglieri

Anche nel calcio femminile si può assistere a scene che nulla hanno a che fare con lo sport, come quanto accaduto nell'ultimo incontro disputato dal Daring Club Motema Pembe Bikira de Lubumbashi, società congolese femminile con base a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica. Nel bel mezzo del match, è scoppiata una vera e propria caccia all'uomo, che le calciatrici del DCMP che hanno rincorso per tutto il campo il direttore di gara. Finendo per raggiungerlo e massacrarlo di botte, mentre sugli spalti tutto procede come se nulla fosse.

Scene che sembrerebbero estrapolate da qualche commedia da B-movie di dubbio gusto, eppure tutto è avvenuto nella realtà del terzo millennio, nel calcio femminile africano che ha vissuto attimi di pura vergogna per quanto accaduto sul terreno di gioco. Tanto più che a trasformarsi in improvvisi violenti picchiatori sono state le ragazze appartenenti alla prima squadra del DCMP, trascinate dalla follia collettiva anche dall'intero staff tecnico che era seduto in panchina. Follia, perché di questo si è trattato quanto avvenuto allo Stadio Kibassa Maliba subito dopo lo scadere del match.

La formazione del DC Motema Pembe femminile al completo

Tutto è stato immortalato dall'immancabile smartphone in tribuna e nel filmato si vede l'arbitro non appena fischia il 90°, iniziare a scappare alla ricerca del tunnel degli spogliatoi, inseguito inizialmente dal portiere del Motema. Poi, altre cinque si uniscono alla caccia con una calciatrice che si toglie anche una scarpa e cerca di colpire il direttore di gara: la furia delle giocatrici del DC Motema Pembe è tale che ben presto si ritrova inseguito da chiunque. L'arbitro riesce in un primo momento a evitare la peggio, riparandosi dietro la panchina ma viene raggiunto anche da un uomo dello staff tecnico che lo colpisce ulteriormente. Ma il peggio arriva quando cerca di raggiungere il sottopassaggio per gli spogliatoi.

Alcune giocatrici della prima squadra della DC Motema Pembe femminile

Le immagini di una violenza inaudita vedono tutta la squadra del DCMP picchiare selvaggiamente il malcapitato che prova un ultimo rifugio sotto un trabattello a bordo campo dove viene circondato e ripetutamente malmenato. Ciò che sorprende, oltre alla scellerata violenza collettiva, è che sulle tribune nessuno appare scosso più di tanto da quanto sta avvenendo in campo: lo si percepisce chiaramente nell'ultima parte del filmato dove si sente anche qualcuno ridere divertito. Alla fine un paio di addetti cercano di arrivare in soccorso del direttore di gara, trattenendo i più esagitati, riuscendo alla fine a strappare dalle grinfie delle giocatrici l'arbitro e a trascinarlo sotto il tunnel che dà agli spogliatoi. Non prima di ricevere gli ultimi pugni e calci.