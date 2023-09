Antony escluso dal Brasile, è accusato di violenze sulla compagna: lo United può metterlo fuori rosa Antony è stato escluso dai convocati del Brasile, è accusato di violenze dalla ex compagna: anche il Manchester United starebbe pensando di escluderlo dalla rosa.

A cura di Vito Lamorte

Antony è accusato di violenza domestica dall'ex compagna ed è stato escluso dai convocati della nazionale brasiliana. Sarà Gabriel Jesus dell'Arsenal a sostituirlo per le partite contro la Bolivia l'8 settembre e contro il Perù l'12 settembre.

Il calciatore del Manchester United si è sempre dichiarato innocente, ma al momento c’è una indagine nei suoi confronti e un probabile processo in cui dovrà difendersi dalle accuse.

A seguito delle accuse l'ex esterno offensivo dell'Ajax è stato escluso dalla lista dei convocati della Seleçao del CT Diniz e questo è il comunicato ufficiale della CBF: "Al fine di preservare la presunta vittima, il giocatore, la Nazionale brasiliana e la CBF, si informa che l'atleta Antony è stato escluso dalla Nazionale Brasiliana.Al suo posto, l'allenatore Fernando Diniz ha chiamato Gabriel Jesus, che è stato preselezionato da una lista di 36 giocatori inviati alla FIFA".

Secondo quanto riferisce il giornale britannico The Guardian, anche i Red Devils starebbero pensando di escludere dalla rosa il giocatore brasiliano.

Antony ha negato di aver aggredito fisicamente l'ex fidanzata Gabriela Cavallin, affermando di essere la "vittima di false accuse e le prove già prodotte e quelle che saranno prodotte dimostreranno che sono innocente". La stampa brasiliana ha smentito la sua versione pubblicando dei messaggi WhatsApp tra lui e Cavallin, in cui il giocatore avrebbe minacciato la sua ex compagna.

Gabriela Cavallin ha accusato il calciatore del Manchester United di violenze domestiche nel periodo in cui sono stati fidanzati e in un'intervista a O Globo ha raccontato le violenze che avrebbe subito a partire dal secondo anno di relazione, che avrebbero addirittura portato alla perdita del suo bambino durante il parto: "Ne ho passate tante a causa sua quando ero incinta. Non ho avuto un solo giorno sereno. Tutte le discussioni, i litigi, tutte le paure che mi ha trasmesso, lo stress, tutto quello che mi ha fatto, tutto quello che mi diceva ogni giorno… Mi minacciava per tutto, mi insultava quando uscivo per fare qualsiasi cosa".