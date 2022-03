Anticipi e posticipi Serie A: Juve-Inter il 3 aprile, Napoli-Roma si gioca a Pasquetta La Lega Serie A ha stabilito gli orari della 31a, 32a e 33a giornata. Juventus-Inter si gioca domenica 3 aprile, alle 20:45. Napoli-Roma il 18 aprile, alle 19.

A cura di Alessio Morra

La Lega di Serie A ha reso noto gli orari gli anticipi e posticipi dei prossimi tre turni di campionato. Juventus-Inter della 31a giornata si disputerà domenica 3 aprile, mentre Napoli-Roma e Atalanta-Verona della 33a giornata si disputeranno lunedì 18 aprile e cioè nel giorno di Pasquetta.

Dopo la sosta delle nazionali ripartirà la Serie A e nessuno potrà più sbagliare, otto giornate da disputare, una dietro l'altra, tutte nel weekend. La 31a giornata si aprirà con spezia-Venezia e avrà il suo clou domenica sera quando allo Stadium scenderanno in campo la Juventus e l'Inter, il turno si chiuderà di lunedì con Milan-Bologna. La 32a giornata invece vede Cagliari-Juventus come anticipo serale del sabato e Napoli-Fiorentina, in campo domenica alle ore 15. Il posticipo è Torino-Milan.

La 33a giornata invece si svilupperà tra venerdì 15 aprile con Spezia-Inter e poi con Milan-Genoa. Sabato 16 aprile tocca a Juve e Lazio, mentre lunedì 18 aprile (domenica 17 non si gioca perché è Pasqua) si chiude con Napoli-Roma e Atalanta-Verona.

31a Giornata: orari e calendario

Sabato 2 aprile, 15.00 Spezia-Venezia

Sabato 2 aprile, 18.00 Lazio-Sassuolo

Sabato 2 aprile, 20.45 Salernitana-Torino

Domenica 3 aprile, 12.30 Fiorentina-Empoli

Domenica 3 aprile, 15.00 Atalanta-Napoli

Domenica 3 aprile, 15.00 Udinese-Cagliari

Domenica 3 aprile, 18.00 Sampdoria-Roma

Domenica 3 aprile, 20.45 Juventus-Inter

Lunedì 4 aprile, 18.30 Verona-Genoa

Lunedì 4 aprile, 20.45 Milan-Bologna

32a Giornata: orari e calendario

Sabato 9 aprile, 15.00 Empoli-Spezia

Sabato 9 aprile, 18.00 Inter-Verona

Sabato 9 aprile, 20.45 Cagliari-Juventus

Domenica 10 aprile, 12.30 Genoa-Lazio

Domenica 10 aprile, 15.00 Napoli-Fiorentina

Domenica 10 aprile, 15.00 Sassuolo-Atalanta

Domenica 10 aprile, 15.00 Venezia-Udinese

Domenica 10 aprile, 18.00 Roma-Salernitana

Domenica 10 aprile, 20.45 Torino-Milan

Lunedì 11 aprile 20.45 Bologna-Sampdoria

33a Giornata Serie A: orari e calendario