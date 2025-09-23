Annunciano il vincitore del Premio Yashin ma non è Donnarumma: gaffe al Pallone d’Oro

Durante la cerimonia del Pallone d’Oro un errore social ha incoronato per sbaglio un altro portiere: la vittoria del premio Yashin era invece di Gigio Donnarumma.

Qualcuno lo definirebbe "il bello della diretta". Non sono mancati gli inconvenienti durante l’ultima cerimonia del Pallone d’Oro. Uno di questi ha riguardato Gigio Donnarumma, ovvero il vincitore del premio Yashin, il Pallone d’Oro dei portieri. Infatti sull’account ufficiale dell’evento è stata commessa una gaffe tutt’altro che leggera, annunciando come vincitore Emiliano Martinez, il Dibu.

In un post pubblicato proprio quando tutti attendevano la definitiva fumata bianca ufficiale, l’estremo difensore dell’Aston Villa e della nazionale argentina è stato celebrato come vincitore. È stata infatti riproposta la classifica finale del 2024, quando Martinez vinse il suo secondo premio Yashin, al posto del contenuto che avrebbe dovuto celebrare il successo di Donnarumma. Un errore di cui i responsabili si sono accorti immediatamente, al punto da cancellare il tutto.

Troppo tardi però, visto che c’è stato chi ci è cascato, soprattutto tra i media argentini, esaltando Martinez per quello che sarebbe dovuto essere il suo tris. Niente da fare, visto che il premio Yashin è finito nella bacheca di Gigio Donnarumma, che ha interrotto così la striscia di due successi di fila del suo collega sudamericano. Ora i due hanno in comune qualcosa: il fatto di essere gli unici ad aver vinto il premio due volte. Non bisogna dimenticare che l’estremo difensore parigino aveva già conquistato il trofeo nel 2021.

La gaffe, come spesso accade in queste situazioni, ha generato imbarazzo ma anche sorrisi, scatenando battute e reazioni divertenti sui social. Diversi i post per commentare questo errore, soprattutto da parte dei sostenitori dell’Albiceleste, che hanno applaudito comunque al successo solamente virtuale del Dibu. Nella scorsa annata però bisogna prendere atto che Donnarumma è stato di gran lunga superiore all’argentino, che non è finito nemmeno sul podio, completato da Alisson e Sommer. Ottavo posto per Martinez.