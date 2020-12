Andrea Pirlo è pronto ad affrontare il Parma in una sfida molto importante per la Juventus che dovrà ritornare alla vittoria dopo il pareggio interno contro l'Atalanta. Proprio a proposito della sfida contro la Dea, il tecnico dei campioni d'Italia in carica non ha nascosto la rabbia per non essere riusciti a centrare i tre punti. Il rammarico di Pirlo nasce soprattutto per via delle tante occasioni create dalla Juventus ma mai concretizzate dalla squadra che ha sprecato tanto durante la partita.

Oltre al rigore di Cristiano Ronaldo, parato da Gollini, sicuramente la rabbia di Pirlo è più per quel gol fallito da Alvaro Morata che pensava di essere in fuorigioco e che invece non è riuscito a mettere in rete un pallone facile facile, colpendo male di tacco. "Sono ancora arrabbiato" ha detto alla vigilia della sfida che al ‘Tardini' vedrà i bianconeri pronti a riprendere la marcia della vittoria e provare ad accorciare le distanze su Milan e soprattutto Inter che senza coppe si candida per un ruolo da protagonista.

Pirlo ancora arrabbiato dopo Juventus-Atalanta

“Sono ancora un po' arrabbiato – ha detto Pirlo in conferenza stampa – perché abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra". Un'amarezza soprattutto per non aver sfruttato le diverse azioni pericolose della Juventus che non sono state premiate con il gol: "Il rammarico è soprattutto per non aver concretizzato le molte occasioni create e portato a casa la vittoria” ha concluso il tecnico dei bianconeri. Per quanto riguarda la crescita della squadra invece, Pirlo non ha dubbi: "Stiamo crescendo in tutte le zona del campo – ha detto – in difesa ma anche in fase offensiva".

Poi il suo personale parere su come la squadra abbia raggiunto una maturità soprattutto dal punti di vista degli inserimenti: "Stiamo facendo molto bene con i giocatori che riescono ad andare nello spazio – ha confermato Pirlo – lo stanno facendo bene soprattutto i nostri interni". In vista della sfida contro il Parma, il tecnico dei bianconeri ha messo in guardia la sua squadra: "Hanno giocatori veloci come Gervinho e Karamoh – ha confermato – dobbiamo fare molto attenzione".