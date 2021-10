Anche De Paul finisce nello scandalo della China Suarez: “Non l’ho mai vista, lo giuro” In Argentina il triangolo tra Mauro Icardi, Wanda Nara ed Eugenia ‘China’ Suarez tiene banco, occupando ampio spazio nei programmi televisivi. Un frullatore mediatico che ha finito per travolgere anche un altro calciatore famoso: Rodrigo De Paul, appena trasferitosi all’Atletico Madrid dall’Udinese.

A cura di Paolo Fiorenza

La battaglia nel fango tra Wanda Nara e Eugenia ‘China' Suarez – con in mezzo il "conquistatore seriale" Mauro Icardi, per usare le parole della 29enne attrice che afferma di essere stata sedotta dall'attaccante del PSG – getta schizzi un po' ovunque. In Argentina non si parla d'altro: TV, radio e siti web raccolgono le testimonianze di chiunque abbia qualcosa da dire sulla vicenda, vengono coinvolti fior di opinionisti e perfino psicologi. Già, perché si è arrivati a dire che la China Suarez – non nuova a lanciarsi in relazioni con uomini già impegnati – soffrirebbe della ‘sindrome di Fortunata', un tipo di dipendenza emotiva che molte donne sviluppano nei confronti di uomini sposati.

Il frullatore mediatico ha finito per travolgere anche un altro calciatore molto famoso: nel corso di un programma televisivo è saltato fuori il nome di Rodrigo De Paul, appena trasferitosi all'Atletico Madrid dopo i 5 anni trascorsi all'Udinese. Già, Madrid, ovvero la stessa città dove la Suarez sta girando un film da settimane. Nel corso di ‘Los ángeles de la mañana' è stato dunque affermato che la China avrebbe avuto una relazione anche col 27enne connazionale di Icardi. Una voce che è arrivata subito a casa De Paul, gettando ovviamente ombre sul matrimonio del nazionale albiceleste, sposato con la modella Camila Homs. Un legame che dura da ben 11 anni, da quando entrambi erano ragazzi, e dal quale sono nati due figli: Francesca e Bautista, arrivato a luglio di quest'anno.

De Paul non ha perso tempo ed ha inviato un messaggio WhatsApp al giornalista Flavio Azzaro di Crónica TV, per smentire tutto. Azzaro conosce De Paul da quando seguiva il Racing, club dove il trequartista ha iniziato a giocare. Forte di questo legame di fiducia, il giornalista ha letto testualmente il messaggio che gli è arrivato, mentre era in diretta. "Non conosco la China Suarez, non so da dove sia uscito tutto questo. Te lo giuro su mia figlia Francesca, non l'ho mai vista, né ho parlato o comunicato con lei", sono state le parole di De Paul, intervenuto in tempi rapidissimi per stoppare i rumour. È bastato tuttavia poco per far esplodere i social con commenti di ogni tipo ed allora la Homs ha reso privato il suo profilo Instagram, evidentemente per stoppare i messaggi cattivi sul tema. De Paul non c'entra niente con la torbida vicenda: il triangolo si gioca tutto tra Parigi e Madrid.