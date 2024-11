video suggerito

Ancelotti va dal vice avversario: “Qualunque cosa ti serva, dimmelo”. Ha saputo cosa gli è successo Carlo Ancelotti si è distinto ancora una volta per la sua enorme generosità e umanità: prima di Real Madrid-Osasuna Pamplona si è rivolto a Dani Pendìn, il vice di Vicente in tribuna per squalifica e colpito direttamente dalla tragedia dell’alluvione: “Qualsiasi cosa serva, fammelo sapere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La tragedia dell'alluvione in Spagna ha sconvolto anche il mondo del calcio che si è ritrovato a suo modo coinvolto direttamente: partite cancellate, minuti di silenzio, solidarietà da parte dei club, aiuti diretti da parte degli stessi giocatori e allenatori. E gesti spontanei di generosità, come quello compiuto da Carlo Ancelotti nei confronti di Moreno Vicente, il tecnico dell'Osasuna Pamplona originario delle zone inondate e particolarmente colpito dal dramma. Prima della partita tra Real e Osasuna al Bernabeu, si è avvicinato alla panchina avversaria esprimendo tutta la propria vicinanza all'assistente di Vicente, Dani Pendìn, in un momento toccante immortalato dalle telecamere: "Di tutto ciò che hai bisogno, fatemelo sapere, io sono qui"

Il gesto di Ancelotti prima di Rea-Osasuna verso Moreno Vicente

Moreno Vicente non era in panchina in occasione di Real Madrid-Osasuna Pamplona del 9 novembre, valido per la gara di Liga spagnola, complice una squalifica che lo ha costretto a seguire la gara dalla tribuna. Al suo posto, il vice, Dani Pendìn che nei minuti precedenti al match si è visto avvicinare da Carlo Ancelotti. Non il semplice saluto di rito pre-gara ma qualcosa di molto più: Ancelotti ha voluto portare il proprio messaggio di persona a Vicente. "Salutamelo, mi auguro che tutto vada bene con la sua famiglia. Tutto ciò di cui hai bisogno, fammelo sapere". Parole immortalate dalle telecamere prima di un caloroso e sentito abbraccio.

Pendìn e Ancelotti nel pre-partita di Real Madrid-Osasuna Pamplona

Vicente in lacrime, il tecnico dell'Osasuna colpito dalla tragedia

L'assenza di Moreno Vicente non ha impedito a Carlo Ancelotti di compiere un gesto di puro e incondizionato affetto per un collega che già nei giorni successivi alla tragedia era apparso più che scosso. Originario di Massanassa, uno dei comuni del valenciano maggiormente colpiti dalla furia del DANA, Vicente non era riuscito a trattenere le lacrime in conferenza stampa, davanti ai giornalisti. Troppo il dolore e la preoccupazione per i concittadini, amici e familiari direttamente coinvolti nel disastro. Insieme ad altri allenatori, società e giocatori è stato poi tra i primi a dare aiuto concreto ed economico alle zone maggiormente in difficoltà. Gesti che non sono passati inosservati da Ancelotti che, a sua volta, ha commosso la Spagna per quelle parole e l'abbraccio al vice di Vicente, Pendìn.