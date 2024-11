video suggerito

Le lacrime di Vincente Moreno, il tecnico dell'Osasuna piange le vittime della DANA: "Un disastro" Il tecnico dell'Osasuna Pamplona, Vicente Moreno è originario di Massanassa un comune alle porte di Valencia. Tra i più colpiti dall'alluvione e dove ha ancora amici e parenti. "Non so se ce la faccio, ma voglio dare un messaggio di incoraggiamento e solidarietà" ha detto a inizio conferenza. Poi, le lacrime.

A cura di Alessio Pediglieri

Non ce l'ha fatta: durante la conferenza stampa, Vicente Moreno, tecnico dell'Osasuna Pamplona non ha retto all'emozione e al dolore ed è scoppiato in lacrime pensando alle vittime dell'alluvione che ha messo in ginocchio la Comunità valenciana. Moreno, originario di Massanassa, comune alla periferia di Valencia particolarmente colpita dalla violenza della DANA, ha avuto familiari e amici coinvolti nel dramma: "Un disastro… ma ne usciremo. Ne usciremo insieme".

Una conferenza stampa commovente è andata in scena venerdì pomeriggio mentre la Spagna sta contando ancora le sue vittime dopo la terribile alluvione che ha colpito principalmente la comunità valenciana. Vicente Moreno, il tecnico dell'Osasuna Pamplona, impegnato nel weekend contro il Valladolid non è riuscito a rimanere freddo e lucido. Per lui, originario del comune di Massanassa, proprio alle porte di Valencia e tra i più colpiti dalla violenza del disastro, la ferita è ancora aperta: tanti familiari, amici e parenti hanno vissuto in prima persona il dramma. "Non so se sarò in grado di farlo…" ha esordito in conferenza, visibilmente turbato. "Volevo inviare incoraggiamento e tutta la solidarietà a tutte le persone che sono state colpite da questo disastro. A tutte le persone che hanno perso i loro cari".

La partita è passata in secondo piano, sullo sfondo. Nessun motivo o necessità di parlarne per chi si sente particolarmente toccato dal dramma. Così, per Moreno il pensiero è stato unico: quello di cordoglio e di conforto per le persone colpite. "Mi permettete di dire qualche parola verso la mia terra, verso Valencia. Tutti i valenciani e le persone che non sono valenciane ma che vivono a Valencia… soprattutto la regione nord, Massanassa… È molto dura per loro e per quelli di noi che sono lì e hanno famiglia, amici, vicini e figli. E' molto difficile non poter essere lì con loro… Ma voglio inviare un messaggio di forza perché siamo persone che lavorano duro, persone tenaci. Tutti insieme, anche se ora sembra difficile, ne usciremo. Ne usciremo".