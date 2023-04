Ancelotti sfida i giornalisti prima dell’inizio della conferenza stampa: “Ho una domanda per voi” Il Real Madrid giocherà domani in casa del Girona e prima della conferenza stampa Ancelotti ha sottoposto a un quiz tutti i giornalisti presenti in sala.

A cura di Ada Cotugno

Carlo Ancelotti si appresta a vivere un finale di stagione infuocato con il suo Real Madrid: in Liga il primo posto occupato dal Barcellona è lontano 11 punti, ma gli spagnoli sono in piena corsa per vincere la quindicesima Champions League della loro storia. All'orizzonte c'è la doppia semifinale contro il Manchester City, ma prima i Blancos dovranno concentrarsi sul campionato e sull'infrasettimanale in casa del Girona.

Un passo alla volta per il Real che spera ancora di riaprire il campionato con un'incredibile rimonta. Al centro sportivo di Valdebebas tutto è tranquillo e anche l‘umore all'interno della squadra è dei migliori: lo testimonia l'atteggiamento di Ancelotti, sempre sereno negli incontri con la stampa e con tanta voglia di scherzare, senza farsi trascinare dalla tensione.

I Blancos scenderanno in campo domani alle 19:30 e prima della classica conferenza di vigilia l'allenatore italiano si è concesso qualche secondo di pausa per scherzare con i giornalisti presenti in sala. "Ho una domanda per voi", ha esordito Ancelotti dopo essersi seduto nella sua postazione davanti al microfono, con un sorriso stampato sul volto.

"Che conferenza stampa è quella di oggi? Della mia stagione intendo, che numero è?" ha chiesto a bruciapelo giornalisti presenti che non si sono fatti trovare impreparati. "101!" ha risposto qualcuno dal fondo della sala, pronunciando la risposta corretta.

Ancelotti è apparso visibilmente soddisfatto per la preparazione dei giornalisti, concludendo il breve siparietto con una risata prima di procedere con la vera e propria conferenza stampa. La breve battuta ha sottolineato ancora una volta il clima sereno che si respira attorno al Real Madrid, nonostante grandi obiettivi ancora da raggiungere e un ritardo in campionato che ha rovinato i piani per la vittoria del titolo.