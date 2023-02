Ancelotti scarica Asensio davanti a tutti: “Non mi interessa se resta o va via dal Real” Carlo Ancelotti ha gelato Marco Asensio dopo Real Madrid-Elche. Il tecnico delle Merengues ha risposto a precisa domanda sul rinnovo del giocatore e in modo quasi indifferente l’ha praticamente scaricato: “Non mi interessa se resta o meno”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid ha passeggiato ieri sera nel match di campionato contro l'Elche ultimissimo in classifica con soli 9 punti e sempre più diretto verso un'inevitabile retrocessione. I Blancos hanno infatti vinto agevolmente con il punteggio di 4-0 grazie alla doppietta di Benzema, al gol di Modric e soprattutto a quello di Marco Asensio. Il giocatore spagnolo non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2023 dopo essere arrivato a Madrid nel 2016 dall'Espanyol. Ancelotti ha apprezzato molto la sua partita anche se l'argomento riguardante il suo futuro nella capitale spagnola resti un autentico mistero.

Non è un caso che in più di un'occasione i contatti tra il suo agente, Jorge Mendes, e il Milan, non siano mai tramontati e che il club rossonero è disposto a uno sforzo economico importante per provare a portare lo spagnolo in Italia. Il giocatore però ha sempre preferito concentrarsi sulle Merengues e anche ieri ha fatto una buona partita. Motivo per cui al termine del match in sala stampa hanno chiesto ad Ancelotti della questione relativa al ​​rinnovo. Il tecnico ha sorpreso tutti parlando senza peli sulla lingua, quasi stizzito dall'attuale vicenda in atto.

L’esultanza di Asensio dopo il gol all’Elche.

Ancelotti ha preso la parola e senza girarci troppo intorno, ha subito voluto chiudere la questione in modo duro e molto deciso: “Lo vedo bene, non so se rimarrà lì o no – ha sottolineato l'allenatore del Real Madrid in modo chiarissimo – Potrebbe rimanere o meno, non lo so, ma non mi interessa molto". Praticamente Ancelotti ha lasciato al giocatore e al suo entourage la libertà di decidere il proprio futuro senza che lui faccia troppe pressioni creando ostruzionismo. "Abbiamo una sfida molto importante in questa stagione – ha spiegato il tecnico – L'importante è che stia contribuendo, come l'anno scorso. Lasciamo che continui così e il club prenderà la decisione più opportuna".

Sono state queste le parole dell'allenatore italiano che ha lasciato così nelle mani della società l'incombenza di dover decidere. Quasi in modo indifferente Ancelotti ha dunque chiuso la questione, anche un po' per orgoglio dato che ha sempre fatto capire che chi vuole giocare nel Real Madrid deve farlo in maniera convinta. Al contrario però, Ancelotti si è espresso su Modric e il suo futuro al Real Madrid: “Per me è un giocatore intoccabile – ha sottolineato il tecnico evidenziando la sua importanza in squadra – Però penso che per noi siano tutti importanti, non posso pensare a mettere sempre gli stessi undici in ogni partita, devo fare turnover. Devo pensare a chi è stanco, agli infortuni, a tutte queste cose”.