video suggerito

Ancelotti nuovo CT del Brasile, accordo vicino: i dettagli del contratto e quando ci sarà la firma Ancelotti è sempre più vicino all’accordo con il Brasile per diventare il nuovo CT della Seleçao: l’avventura di Carletto a Madrid è ai titoli di coda. I dettagli del contratto e quando ci sarà la firma con la CBF. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Ancelotti è sempre più vicino all'accordo con il Brasile per diventare il nuovo CT della Seleçao: l'avventura dell'allenatore italiano a Madrid è ai titoli di coda e per il weekend sarebbero volati in Spagna gli emissari della Federazione brasiliana per concordare l'accordo, in attesa della decisione definitiva e dei prossimi passi del Real Madrid.

Dopo stagioni di grandi trionfi e feste memorabili, sta per terminare la seconda era di Ancelotti al Real ma potrebbe aprirsi una nuova parentesi ancora più intrigante e affascinante.

Ancelotti nuovo CT del Brasile: i dettagli del contratto e quando ci sarà la firma

Secondo quanto riportato nelle scorse ore da Sky Sports News, i colloqui tra Ancelotti e la CBF (Confederação Brasileira de Futebol ) continueranno a maggio e che l'allenatore italiano dovrebbe lasciare il Real Madrid prima del Mondiale per Club negli USA.

Leggi anche Xabi Alonso al Real al posto di Ancelotti anche grazie al Bayer: conoscono da tempo il suo desiderio

La Federazione brasiliana è molto fiduciosa di ottenere il via libera per Carlo Ancelotti come nuovo selezionatore e gli emissari della Seleçao sono in Spagna da qualche giorno per concordare l'accordo, in attesa della decisione e dei prossimi passi del Real Madrid con Ancelotti. Tutto da pensare che Carletto potrebbe essere annunciato prima del Mondiale per Club: l'offerta fatta all'allenatore di Reggiolo sarebbe di un contratto fino al Mondiale del 2030.

Il presidente della Federcalcio verdeoro, Ednaldo Rodrigues, fin da quando Tite si è dimesso dopo i Mondiali del 2022 voleva Ancelotti e dopo l'esonero di Dorival Júnior in seguito alla batosta subita in Argentina è tornato alla carica. L'altro nome preso in considerazione è quello di Jorge Jesus, ora all'Al-Hilal, ma quello del tecnico italiano è sempre in cima alla lista dei vertici della CBF.

L’obiettivo di Rodrigues sarebbe quello di nominare il nuovo commissario tecnico del Brasile nelle prossime settimane, in vista delle convocazioni per le qualificazioni ai Mondiali a giugno. Ancelotti ha un contratto in essere e questo potrebbe rappresentare un problema ma il Real Madrid comunicasse al tecnico la volontà di cambiare in panchina, allora tutto potrebbe cambiare in poco tempo.