Ancelotti fa una richiesta alla festa del Real Madrid: vuole ballare insieme ad un suo giocatore Carlo Ancelotti è il mattatore della festa per la vittoria della Liga a Plaza de Cibeles: fa una richiesta che lascia tutti a bocca aperta ma subito dopo ripartono i festeggiamenti con i suoi calciatori.

A cura di Vito Lamorte

Carlo Ancelotti è il mattatore della festa per la vittoria della Liga a Plaza de Cibeles: il Real Madrid ha trionfato nel campionato spagnolo per la 36a volta e nel bel mezzo della festa fa una richiesta che lascia tutti a bocca aperta: "Ho un sogno. Voglio ballare con Eduardo Camavinga. Musica, maestro".

Dopo l'inizio della frase tutti si aspettavano qualcosa di molto più serio, anche in vista della finale di Champions League, ma l'allenatore di Reggiolo ha sorpreso tutti strappando un sorriso a tutti i presenti nella piazza che ospita sempre la Casa Blanca per i festeggiamenti.

Ancelotti vuole ballare con Camavinga: la richiesta che lascia tutti a bocca aperta

Il calciatore francese non è riuscito a trattenere la risata fragorosa dopo le parole al microfono del suo allenatore e poi è lasciato andare in una danza proprio con Carletto. Eduardo Camavinga ha un rapporto speciale con Ancelotti e lo dimostra il fatto che è stato spesso impiegato anche in un ruolo non suo come quello di laterale: nonostante non abbia sempre apprezzato di essere utilizzato in una posizione non sua, Ancelotti è sempre stato molto vicino al forte centrocampista che adesso è uno dei perni della mediana della Casa Blanca.

Ancora una volta Ancelotti si è dimostrato il vero leader di questo gruppo di calciatori che da anni riesce ad essere ad altissimi livelli: a Carletto è sempre stato riconosciuto il ruolo di ‘padre' dello spogliatoio, in grado di usare bastone e carota con tutti. Le immagini che arrivano da Plaza de Cibeles lo dimostrano una volta in più.

Ancelotti canta l'inno del Real Madrid e la piazza lo segue

L'allenatore italiano si è presentato ai tifosi del Madrid cantando l'inno della Decima dicendo "Questa è la canzone più bella del mondo" e subito l'ha seguito tutta la piazza e anche i giocatori. Ancelotti è sempre stato grande mattatore delle feste, anche ai tempi del Milan, e ha riproposto il celebre sigaro con occhiali da sole d'ordinanza insieme a Camavinga, Vinicius, Militao, Alaba, e Rodrygo.