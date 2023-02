Ancelotti esasperato da cosa stanno facendo a Vinicius in Spagna: ogni partita è un inferno In Osasuna-Real Madrid, nuovi insulti razzisti e provocazioni continue dagli spalti nei confronti di Vinicius. Un clima da corrida che ha esasperato anche Ancelotti che ha perso la sua proverbiale calma contro i tifosi avversari.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Real Madrid vince la sfida di sabato 18 febbraio, rispondendo al successo del Barcellona e rimanendo in scia degli azulgrana, sempre primi nella Liga spagnola con +8 punti di distacco dalle merengues. Una vittoria che però è stata macchiata ancora una volta dall'intolleranza dei tifosi di Pamplona verso Vinicius jr, ancora al centro di insulti e provocazioni dagli spalti. Con l'attaccante brasiliano che in campo è costantemente bersagliato dalle tribune in un clima da corrida che ha esasperato perfino Carlo Ancelotti.

La premessa da cui partire è, ovviamente, doverosa e chiara: nessun atteggiamento avuto da Vinicius sul terreno di gioco può né deve giustificare il vergognoso comportamento a lui riservato dai tifosi sulle tribune, con nuovi cori discriminatori e pesanti insulti razzisti. Detto ciò, è pur vero che il 22enne brasiliano del Real Madrid non è riuscito a gestirsi durante la partita contro l'Osasuna, evidentemente influenzato – negativamente – dalle costanti provocazioni che arrivavano dagli spalti dell'Estadio El Sadar di Pamplona.

Scene che si erano già viste ripetutamente anche in occasione della partita giocata contro il Real Maiorca dello scorso 5 febbraio quando il Real Madrid venne sconfitto 1-0 e scoppiò la feroce polemica attorno a Vinicius, oggetto di insulti sugli spalti e vittima di provocazioni in campo da parte degli avversari, ma anche istigatore verso i tifosi avversari con atteggiamenti che ne avevano mostrato tutto il proprio malessere.

Una situazione che in Spagna è oramai deflagrata in tutta la sua potenza in queste settimane, con la Federcalcio spagnola che non riesce ad arginare la situazione che oramai costantemente si ripresenta ogni volta che scende in campo Vinicius. Carlo Ancelotti sa perfettamente che il ragazzo sta patendo l'ambiente avverso quando il Real gioca lontano dal Bernabeu, eppure ha scelto di schierarlo sempre in campo, non dandola vinta ai razzisti tra i tifosi avversari. Ma quanto accaduto durante l'ultima trasferta, ha esasperato anche il tecnico italiano che ha perso il suo proverbiale self control e si è ritrovato a battibeccare con gli spettatori in tribuna per difendere il proprio giocatore.

Tornando a quanto accaduto in campo nell'ultima trasferta di Pamplona, il clima in cui si è giocato è stato a dir poco irreale. Subito, durante l'iniziale minuto di silenzio, un insulto è volato dagli spalti a suo indirizzo: "Vinicius, figlio di put***a". Un episodio analogo cui ha fatto seguito uno simile in Champions League, in Milan-Tottenham da un solitario imbecille a San Siro, nei confronti di Antonio Conte.

Un inizio tutt'altro che tranquillizzante a Pamplona e che è via via degenerato durante il match con Vinicius al centro della situazione sia in campo sia sugli spalti. Hanno fatto clamore le sue veementi proteste nei confronti dell'arbitro in paio di occasioni, soprattutto quando – per un mancato fallo fischiato nei suoi confronti – il 22enne è stato inquadrato dalle telecamere a inveire a pochi passi dal direttore di gara: insulti evidenti in un labiale inequivocabile, mentre platealmente gesticolava contro. Conseguenze? Nessuna, nemmeno una ammonizione.

Atteggiamenti che lo hanno rimesso al centro della scena quando, in occasione di un corner, i tifosi del Pamplona si sono letteralmente scatenati nei confronti di Vinicius: insulti, gestacci, fino al lancio di un avanzo di panino, a segno di totale disprezzo. Un episodio che ha costretto l'arbitro a sospendere il match per qualche istante e consegnare l'oggetto al quarto uomo per metterlo a referto. Ennesimo episodio inqualificabile che ha contrassegnato l'intero prosieguo del match di Vinicius i cui nervi sono ripetutamente saltati durante la partita.

Per la Federcalcio spagnola un problema che dovrà essere risolto il prima possibile, dopo gli innumerevoli episodi che hanno macchiato indelebilmente lo sport spagnolo con Vinicius oramai preso a pretesto per ogni insulto o iniziativa a sfondo violento e razzista. Con Carlo Ancelotti che aveva già alzato la voce più di una volta nei giorni precedenti alla gara di Pamplona: "Sembra che il problema sia Vinicius, ma il vero problema è ciò che accade attorno a Vinicius. E' un problema del calcio spagnolo". Tutto puntualmente confermato dagli atteggiamenti sugli spalti

Poi, il tecnico del Real è ancora intervenuto nel finale di gara, prima andando a discutere a lungo con l'arbitro in campo subito dopo il 90° poi ritornando su quanto accaduto nei confronti del suo giocatore: "Aver insultato Vinicius nel minuto di silenzio in memoria delle vittime del sisma non è stata una mancanza di educazione e di rispetto nei confronti del giocatore. Ma nei confronti di tutte le vittime".