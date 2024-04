video suggerito

De Minaur esasperato dagli ultrà del tennis a Barcellona reagisce male: gesto osceno a fine partita Alex De Minaur si è reso protagonista di un brutto gesto dopo la sconfitta contro Fils, nei confronti degli ultrà transalpini che però si sono giustificati poi sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alex De Minaur si è congedato dal torneo ATP di Barcellona nel peggiore dei modi. Dopo l'inaspettata sconfitta contro Fils, il tennista australiano si è lasciato andare ad un brutto gesto nei confronti di un gruppo di tifosi avversari presenti sugli spalti. Una situazione diametralmente opposta a quella del giorno precedente, quando aveva conquistato gli applausi per il tributo al campione "di casa" Rafa Nadal.

La delusione del numero 11 del mondo, per il ko contro il 36° giocatore del ranking, ha giocato un brutto scherzo. De Minaur che ha dovuto fare i conti per tutto il match con il "clan" dei supporters transalpini, molto rumorosi, ha reagito prima di lasciare il campo. Il "demone" australiano ha sfoderato un dito medio proprio in direzione di coloro i quali si sono fatti sentire durante tutta la partita.

Una situazione che ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, visto che i tifosi francesi a quel punto hanno iniziato a cantare cori di sfottò nei suoi confronti per accompagnare l'uscita di De Minaur. Insomma un episodio assolutamente inaspettato per De Minaur, che non si è praticamente mai lasciato andare in campo in carriera a comportamenti oltre le righe.

Intanto il gruppo dei sostenitori francesi attraverso un profilo social si è fatto sentire tornando sull'episodio. Queste le parole utilizzate per commentare la foto con il dito medio di De Minaur. Tutto tornando su quanto dichiarato da Alex in una zona vicina all'ingresso del circolo: "De Minaur che ci sorprende per dirci che siamo stati irrispettosi e che non eravamo in uno stadio di calcio, quando eravamo invece ultrà ‘puliti' come al solito con l'ambiente che in Australia è 10 volte peggiore".

Di fronte a chi li accusava di aver superato il limite in termini di cori e tifo, i sostenitori francesi hanno spiegato: "Quelli che dicono che siamo stati irrispettosi non hanno visto un solo secondo della partita. Abbiamo festeggiato molto per la vittoria del primo set, ma tutto qui. De Minaur invece ci è venuto a prendere in giro nel primo game del secondo set. Non lo abbiamo applaudito anche quando lo ha fatto perché comunque è stata una bellissima partita".