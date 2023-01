Un manichino di Vinicius impiccato prima del derby Real Madrid-Atletico: orrore in Spagna Striscione orribile dei tifosi dell’Atletico Madrid in vista del derby contro il Real. Oltre alla scritta “Madrid odia il Real” è stato anche appeso un manichino di Vinicius impiccato.

A cura di Fabrizio Rinelli

Uno striscione apparso nella notte come tanti altri che già avevano invaso Madrid nelle ultime ore e che però erano stati rimossi dalla polizia. Questa volta però la faccenda diventa molto più grave. Già, perché in occasione della gara di Copa del Rey nel derby tra Real e Atletico Madrid che si giocherà questa sera alle 21:00 per i quarti di finale, su un ponte vicino al quartiere fieristico IFEMA, di fronte al Real Madrid Sports City di Valdebebeas, è apparso uno striscione con la scritta "Madrid odia il Real".

Ma la cosa più grave di tutte è che accanto allo striscione piazzato dal gruppo Atletico Front c'era un manichino appeso per il collo che simula un impiccato con la maglia del Real Madrid e il nome di Vinicius sulla schiena. Un fatto gravissimo che è arrivato all'apice della sopportazione per tutti gli amanti di questo sport da quando si è svolto il sorteggio dei quarti di finale. In realtà erano già stati affissi striscioni simili a quello di questo in diverse parti della capitale della Spagna. Una situazione che si è aggravata nelle ultime ore anche per via della polemica sui biglietti riservati ai tifosi ospiti e l'ingresso allo stadio dei tifosi dell'Atletico.

A rendere ancora più grave la situazione è stato proprio il manichino con indosso la maglia di Vinicius. L'attaccante brasiliano era già nell'occhio del ciclone per via della partita di campionato giocata al Wanda Metropolitano dopo una dichiarazione di Koke sui festeggiamenti per il gol del brasiliano. "Se segna un gol e balla, ci saranno sicuramente guai", ha commentato il capitano dei Colchoneros scatenando polemiche continue. Da lì si è generata una spirale che ha portato un gruppo di ultras a intonare cori razzisti contro Vinicius nei pressi dello stadio.Durante la partita si sono infatti sentiti anche cori contro l'attaccante del Real Madrid, denunciati da La Liga. "Vinicio, sei una scimmia" o "Vinicio, muori".

A seguito di ciò i rapporti tra i due club sono diventati sempre più aspri e alla viglia di questa sfida, uno striscione del genere, non fa altro che peggiorare una situazione già tesissima. Quello dello striscione è un fatto gravissimo che alza ulteriormente il livello di tensione attorno a questa sfida che è diventa di fondamentale importanza per le due squadre visto l'andamento in campionato dei Colchoneros e la sconfitta in Supercoppa degli uomini di Ancelotti che stanno provando a rialzarsi nonostante le difficoltà. Ancora una volta a pagarne le spese è Vinicius che già in uno degli ultimi incontri di campionato in casa del Valladolid era stato sommerso da insulti e buuu razzisti all'uscita dal campo che avevano scatenato la sua ira prima di dirigersi negli spogliatoi.