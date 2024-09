video suggerito

Ancelotti colpito dalla personalità di Endrick, in gol ignorando Mbappé e Vinicius: “Lui ha un dono” Carlo Ancelotti esalta Endrick dopo il gol del 3-1 rifilato allo Stoccarda in Champions. L’allenatore del Real Madrid ha messo in evidenza il gesto del brasiliano che ha ignorato Mbappé e Vinicius ai suoi fianchi: “Ha avuto coraggio, lui ha questo dono”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Endrick ricorderà per sempre questa la notte scorsa per via del suo primo gol in Champions col Real Madrid. Dopo il matrimonio a 18 anni, il fenomeno brasiliano delle Merengues si è distinto anche in campo entrando a partita in corso contro lo Stoccarda. Sua la rete messa a segno nel recupero sul punteggio di 2-1. Un gol che ha praticamente messo il sigillo alla partita è che è stato realizzato in modo del tutto particolare. Endrick infatti scappa in contropiede verso la porta dei tedeschi e scarica in porta un tiro potente e preciso che mette spalle al muro il portiere avversario.

Endrick si ritrova di fronte due difensori e ai suoi lati ci sono poi Mbappé a sinistra e Vinicius a destra. A 18 anni il brasiliano mostra tutta la sua personalità ignorando completamente i due attaccanti stellari delle Merenengus e calcia in porta un pallone che era fondamentale per il risultato finale della partita. Stupore da parte di Ancelotti in conferenza stampa a fine partita durante la conferenza stampa: "Endrick ha avuto coraggio perché era un contropiede e ha voluto tirare e segnare. Ha questo dono".

Le parole di Ancelotti su Endrick

Ancelotti spiega cosa abbia notato nelle caratteristiche di Endrick: "Era l'ultima palla della partita e la soluzione migliore era passarla, ma lo ha fatto molto bene, non immaginavo che lo facesse – sottolinea l'allenatore del Real Madrid -. La soluzione migliore era per sfruttare il tre contro uno, ma era convinto. Lo ha fatto molto bene. Era la soluzione più complicata, ma è venuta molto bene". L'allenatore delle Merengues ha spiegato inoltre cosa lo abbia colpito maggiormente di Endrick dopo il suo arrivo al Real Madrid.

“È capace di fare cose a cui nessuno può pensare – ha detto -. Almeno non lo pensavo. Ha il dono di essere molto efficace, ha qualcosa di speciale ed ha un tiro molto forte e molto veloce. Infine, l'ex Milan ha scherzato quando gli è stato chiesto se Endrick fosse più coraggioso per non aver passato la palla a Vinicius o Mbappé o per essersi sposato a 18 anni . “Ha dimostrato di essere molto coraggioso in questi ultimi due giorni…” ha concluso ridendo.