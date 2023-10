Ancelotti applaude il Real ma apprende in diretta dell’autogol dato a Meret: “Assurdo, mi fa ridere” Carlo Ancelotti ha parlato al termine della gara vinta dal suo Real Madrid in casa del Napoli 3-2. Il tecnico degli spagnoli è felice della prova dei suoi ma è sorpreso dalla decisione della Uefa sul terzo gol: “Mi fa ridere”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Carlo Ancelotti si prende tre punti pesanti al Maradona contro il Napoli. Il suo Real Madrid è riuscito a vincere 3-2 contro gli azzurri nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League portandosi a quota 6 punti a punteggio pieno nel gruppo C. Il tecnico delle Merengues è rimasto contentissimo della prova espressa dai suoi giocatori sul rettangolo verde dei partenopei: "Una partita difficile e combattuta, dal primo all'ultimo minuto – ha detto a Sky Sport – abbiamo incassato un gol che si poteva evitare poi abbiamo giocato molto bene".

Il tecnico del Real ha però avuto qualcosa da dire a proposito del rigore assegnato al Napoli: "Molto dubbio, gli ho detto all'arbitro che non era rigore e che abitualmente sono penalty che non si fischiano, soprattutto in Champions". Nel corso della diretta l'allenatore del Real Madrid apprende in diretta che il terzo gol degli spagnoli in realtà la Uefa non l'ha assegnato a Valverde. La fiondata del giocatore Real finisce sulla traversa e poi va in porta toccata alla fine da Meret. Ancelotti è sorpreso: "Mi fa ridere".

Ancelotti ha sperato che Valverde potesse segnare in Champions. Ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti di uno dei giocatori più talentuosi della sua squadra. "Sembra assurdo dare autorete a Meret, mi viene da ridere sentire che sia stato dato autogol a Meret – spiega l'allenatore delle Merengues – mi sembra stupido, ha fatto un tiro incredibile, lui ce l'ha". Ancelotti ha poi ripercorso le tappe dalle partita sottolineando come sia stata fondamentale importanza l'entrata di Modric: "Ci ha dato la possibilità di fare il nostro gioco".

Il Napoli ha provato comunque a mettere molto in difficoltà il Real Madrid che però si è difeso bene cercando di chiudere sul nascere le azioni della squadra di Garcia. "Abbiamo cercato di stare due contro uno con Osimhen – ha spiegato Ancelotti sottolineando il pericolo numero uno degli azzurri – Dietro in difesa i due centrali hanno fatto molto bene, contro Osimhen è difficile non soffrire, soprattutto sui palloni aerei".