Ancelotti abbraccia il figlio Davide e piange: 5 finali di Champions, ma si emoziona ancora La vittoria del Real Madrid (3-1) al Bernabeu ribalta la sconfitta (4-3) dell’andata e consegna al tecnico italiano la quinta finale da allenatore (2003, 2005 e 2007 con il Milan, 2014 e 2022 con i blancos).

Carlo Ancelotti è commosso, abbraccia il figlio Davide al termine della sfida vinta dal Real Madrid contro il Manchester City. I blancos sono in finale di Champions.

Carlo Ancelotti è in lacrime per la commozione. Ha gli occhi lucidi, scioglie la tensione e si concede quel momento di umana, comprensibile debolezza al termine di una sfida intensa, tirata, equilibrata, vietata ai deboli di cuore, fatta per gli audaci che la fortuna aiuta sempre e per i fuoriclasse, fatta per scrivere la storia. "Re Carlo" abbraccia il figlio, Davide, che ha seguito in piedi, accanto a lui, gli ultimi minuti della semifinale di Champions tra Real Madrid e Manchester City.

Il Real Madrid ribalta la sconfitta (4-3) dell'andata e consegna al tecnico italiano la quinta finale da allenatore (2003, 2005 e 2007 con il Milan, 2014 e 2022 con il Real Madrid) conquistata con due squadre diverse. Nessuno come lui che, numeri alla mano, è il più grande tecnico nella storia del trofeo. E il conteggio sale a sette se si aggiungono anche i due big match da calciatore giocati e vinti con il Milan (1989, 1990).

La sua "forza tranquilla" è stata devastante ancora una volta. Ha spazzato via anche quella maledetta notte di Istanbul quando passò dal trionfo che aveva in pugno (3-0 alla fine del primo tempo con il Liverpool) al dramma del 3-3 e di una sconfitta ferale ai calci di rigore.

La vittoria dei blancos (3-1) al Santiago Bernabeu è rocambolesca: segnano gli inglesi con Mahrez e sembra finita. Rodrygo realizza una doppietta epica tra il 90° e il 91° e il duello scivola ai supplementari all'ultimo assalto. Manca il colpo di grazia, lo vibra Benzema, il giocatore simbolo dei blancos in questa edizione della Coppa. La freddezza dal dischetto in quel momento così solenne e delicato è iconica: il 3-1 è glaciale, gela il sangue nelle vene di Guardiola mentre Ancelotti alza il sopracciglio e scatta in campo. Marcelo si avvicina e gli sussurra qualcosa. Sorridono ma non è ancora il tempo per esultare.

Carletto passeggia nervoso, il figlio lo segue come un'ombra, assistono al forcing disperato dei Citizens, confabulano, gesticolano, lo sguardo rimbalza dall'orologio al rettangolo verde, quegli attimi trascorrono così lenti da sembrare un'eternità. Il triplice fischio dell'arbitro, Daniele Orsato, è una liberazione.

(in aggiornamento)