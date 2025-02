video suggerito

Amorim racconta il momento in cui ha cacciato Van Nistelrooy dallo United: “L’ho fatto per rispetto” Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha raccontato come ha comunicato a Ruud Van Nisterlrooy che non sarebbe entrato nel suo staff tecnico. I due si rivedranno da avversari nella sfida tra i Red Devils e il Leicester di fa Cup. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Manchester United sarà impegnato contro il Leicester nel quarto turno della FA Cup. La sfida si giocherà questa sera all'Old Trafford. L'ennesima partita in cui ci si aspetta molto dai Red Devils finiti in una stagione storta nonostante l'arrivo di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese ha preso il posto di Ten Hag e prima di sedere in panchina è stato preceduto ad interim da Ruud Van Nistelrooy. L'ex bomber dello United ha lasciato l'incarico subito dopo l'ingaggio di Amorim rendendosi disponibile a restare nel suo staff tecnico.

Su questo punto però Amorim si è preso del tempo per poi decretare il suo allontanamento a seguito di un faccia a faccia tra i due. E così Van Nistelrooy ha accettato la proposta allettante del Leicester in lotta per non retrocedere. Proprio dell'allontanamento dall'attuale allenatore delle Foxes ha parlato Amorim spiegando cosa si sono detti: "Non è stata una situazione difficile, perché era così chiaro per me – ha detto in conferenza stampa -. È un uomo di calcio e capisce questa situazione. Io preferisco lavorare con il mio staff che ho portato qui".

Ruud Van Nistelrooy sulla panchina del Leicester.

Amorim non ha rimpianti, sostenendo che sarebbe stato sbagliato nominare Van Nistelrooy al di sopra dei suoi assistenti o aspettarsi che il 48enne accettasse un ruolo subalterno nello staff. "Avrei potuto tenere Ruud perché era una cosa buona per me o una cosa popolare da fare – ha detto ancora Amorim -. Ma non avrei mai messo Ruud davanti ai miei ragazzi, non importa cosa". Il tecnico dello United aggiunge: "Avrei dovuto mettere una persona come Ruud in fondo alla gerarchia del mio staff, e penso che non sia stato giusto nei suoi confronti".

La reazione di Van Nisterlrooy dopo il faccia a faccia con Amorim

Per l'allenatore portoghese, dunque, era principalmente una questione di rispetto: "Per mostrare rispetto a Ruud, sono stato molto chiaro con lui – ha spiegato ancora -. Ho spiegato che ho la mia squadra continuerò allo stesso modo, e non metterò un ragazzo come Ruud, una leggenda di questo club, alla fine della gerarchia nello staff". Non voleva dunque assolutamente mettere in difficoltà una leggenda come lui che ha reagito da grande campione: "La decisione è stata chiara, davvero semplice da spiegare, e lui l'ha presa da persona di classe, come è".