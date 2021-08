Amichevole Valencia-Milan dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Valencia-Milan è il match valido per il Trofeo Naranja, seconda delle quattro amichevoli contro club europei che la squadra di Stefano Pioli affronterà prima dell’inizio del campionato. La partita tra gli spagnoli e i rossoneri si disputerà oggi, mercoledì 4 agosto, alle ore 20:30 all’Estadio Mestalla di Valencia. Qui tutte le informazioni per conoscere dove vedere in diretta TV e streaming la partita.

A cura di Valerio Albertini

Secondo test del tour europeo del Milan, che affronterà il Valencia all'Estadio Mestalla oggi, mercoledì 4 agosto, alle ore 20:30. Si tratta del secondo di quattro appuntamenti per la squadra di Stefano Pioli, che dopo aver pareggiato per 1-1 nella prima amichevole importante contro il Nizza, vuole ritrovare la vittoria già ottenuta in sfide meno probanti, contro Pro Sesto e Modena.

La partita contro gli spagnoli assegnerà il 49esimo Trofeo Naranja, la cui ultima edizione, datata 2019, ha vinto trionfare i cugini interisti, che si erano imposti ai calci di rigore. Il Diavolo torna a partecipare al trofeo dopo la prima volta nel 2014, quando fu sconfitto per 2-1 dal Valencia padrone di casa.

Stefano Pioli dovrà rinunciare a Ismael Bennacer, positivo al Covid-19, mentre attende altri segnali da Olivier Giroud, in gol al debutto in rossonero contro il Nizza. Il match sarà utile per i giocatori del Milan in vista del sempre più vicino debutto in Serie A, previsto per il prossimo 23 agosto contro la Sampdoria. Qui tutte le informazioni su dove vedere Valencia-Milan in TV e streaming.

Dove vedere Valencia-Milan in diretta TV e streaming

La sfida tra Valencia e Milan si potrà vedere in diretta TV su Sky, che manderà in onda la partita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 252), con la telecronaca affidata a Paolo Redi. Il match sarà visibile agli abbonati Sky anche in streaming su Sky Go, mentre l'alternativa è rappresentata da NOW. Chi vorrà assistere al match sulla piattaforma, dovrà attivare il Pass Sport a pagamento.

A che ora si gioca l'amichevole Valencia-Milan oggi

Valencia-Milan si disputerà oggi, mercoledì 4 agosto, alle ore 20:30 all'Estadio Mestalla, fortino della squadra spagnola. Si tratta di un test molto importante per il Milan di Stefano Pioli, che avrà la possibilità di affrontare in trasferta una squadra insidiosa come quella di José Bordalas, in cui militano giocatori talentuosi del calibro di Goncalo Guedes e Maxi Gomez.

Date e orari delle prossime amichevoli del Milan

Dopo aver pareggiato contro il Nizza in Francia, i rossoneri sono pronti ad affrontare in trasferta anche il Valencia. Il prestigio degli avversari del Diavolo aumenterà ancora nella terza amichevole, poiché il Milan sarà impegnato contro il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti nell'Athletes Versus Cup. Il match si disputerà a Klagenfurt, in Austria, domenica 8 agosto a partire dalle ore 18:30. I rossoneri torneranno, infine, in Italia per fronteggiare l'ultima amichevole del loro precampionato. Sabato 14 agosto alle ore 20:30, infatti, è prevista la sfida contro il Panathinaikos, che si disputerà allo Stadio Nereo Rocco di Trieste.