Amichevole Roma-RKC oggi, dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni La Roma sfiderà la RKC Waalwijk per la quarta amichevole prima del ritorno in campo per le gare ufficiali il 4 gennaio 2023. La gara si vedrà in in diretta TV e streaming su DAZN.

A cura di Vito Lamorte

La Roma si prepara in vista degli impegni ufficiali e nell'ultima amichevole prima del ritorno della Serie A affronterà gli olandesi dell'RKC Waalwijk in amichevole. I giallorossi di José Mourinho sono in ritiro in Portogallo e tornano in campo dopo aver affrontato il Cadice, incassando una pesante sconfitta per 3-0, e il Casa Pia, battuto per 1-0 grazie alla rete di El Shaarawy. La partita si potrà vedere in diretta TV e in streaming su DAZN.

Nell'ultimo match ha deciso lo spunto del Faraone, che ha giocato con Zaniolo in avanti e Abraham che non ha trovato spazio dal primo minuto. Dopo l'ultimo impegno in Algarve, la Magica tornerà in Italia per continuare la preparazione in vista del prossimo 4 gennaio 2023, quando i giallorossi ospiteranno il Bologna di Thiago Motta all'Olimpico nel 16° turno di Serie A.

Le probabili formazioni di Roma-RKC. Mourinho proverà la coppia offensiva Zaniolo-Abraham più Bove sulla trequarti. Ancora Svilar in porta.

Roma-RKC dove vederla in diretta TV

La sfida tra la squadra giallorossa e il club olandese si potrà vedere in diretta TV su DAZN.

Dove vedere Roma-RKC in diretta Streaming

La partita tra Roma e RKC Waalwijk si potrà seguire anche in streaming sempre su DAZN scaricando l'applicazione su dispositivi mobile o tramite motore di ricerca. La telecronaca del match è affidata a Dario Mastroianni.

Amichevole Roma-RKC, le probabili formazioni

Mourinho non cambierà il suo 3-4-1-2 con Mancini, Kumbulla e Ibañez proteggeranno la porta di Svilar; Matic e Camara in mezzo al campo con Celik e Zalewski sulle corsie laterali più Bove sulla trequarti a innescare il tande Zaniolo-Abraham.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Matic, Camara, Zalewski; Bove; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

RKC (5-3-2): Pereira; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Buijs, Lutonda; Oukili, Anita, Clement; Jozefzoon, Bel Hassani. Allenatore: Oosting.