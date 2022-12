Amichevole Antalyaspor-Napoli oggi dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni Antalyaspor-Napoli sarà la prima amichevole di dicembre della squadra di Spalletti. L’incontro è in programma oggi alle ore 18:30 e si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN, ma sarà possibile anche vedere Antalyaspor-Napoli su Sky.

Il Napoli torna in campo questa sera e lo fa nell'amichevole contro l'Antalyaspor, squadra che milita nel campionato turco e che occupa l'undicesima posizione della classifica. La partita si disputa stasera e il calcio d'inizio è previsto per le ore 18:45. Antalyaspor-Napoli sarà trasmessa in diretta TV e anche in streaming.

Il Napoli che sta comandando in Serie A riparte dalla Turchia, dove ha iniziato la preparazione invernale e nel tardo pomeriggio scenderà in campo al Corendon Airlines Park Antalya Stadium, la casa dell'Antalyaspor, per la prima delle tre amichevoli in programma per la squadra di Spalletti che il 4 gennaio inizierà il 2023 con una sfida delicatissima, perché a San Siro affronterà l'Inter di Simone Inzaghi che vorrà fare di tutto per rientrare nella lotta scudetto.

La squadra partenopea scenderà in campo oggi, mercoledì 7 dicembre, contro l'Antalyaspor e poi tornerà a disputare una gara amichevole domenica 11 dicembre quando, sempre in terra turca, affronterà un avversario di livello superiore e cioè il Crystal Palace, squadra londinese guidata dall'ex formidabile centrocampista Patrick Vieira. Dopo di che il Napoli tornerà a casa e sabato 17 dicembre, alle ore 20:30, al Maradona ospiterà il Villarreal, squadra spagnola che lo scorso anno raggiunse le semifinale di Champions League.

Le probabili formazioni di Antalyaspor-Napoli. C'è molta curiosità soprattutto per Kvaratskhelia che non gioca dal 1° novembre. Una lombalgia lo ha messo fuori causa e per questo ha saltato le ultime tre partite di Serie A. Mancheranno naturalmente i cinque calciatori di Spalletti che hanno disputato i Mondiali Qatar 2022 e cioè Anguissa, Olivera, Kim, Zielinski e Lozano.

Antalyaspor-Napoli dove vederla in diretta TV

Antalyaspor-Napoli è la prima amichevole invernale del Napoli, si disputerà oggi nel tardo pomeriggio. I tifosi partenopei e gli appassionati di calcio avranno la chance di seguire l'incontro in diretta TV in due modi. O tramite DAZN, che manderà in onda l'incontro, o tramite Sky. Ma per farlo con DAZN servirà un apparecchio come Google Chroomecast o FireStick TV o una Smart Tv. Mentre per Sky è valida la modalità Pay per View (al costo di 9 euro e 99).

Dove vedere Antalyaspor-Napoli in diretta Streaming

In streaming la prima amichevole turca del Napoli si potrà vedere con DAZN, diretta streaming ovviamente per gli abbonati. Basterà collegarsi alla piattaforma e con diverse modalità si avrà la chance di seguire la partita, commentata da Riccardo Mancini.

Amichevole Antalyaspor-Napoli, le probabili formazioni

Spalletti, al netto dei cinque assenti, manderà in campo i migliori a disposizione. Centrocampo con Elmas, difesa con Ostigard. In avanti torna Kvara, con Politano e Osimhen.

