Nuovo capitolo del duello tra Álvaro González e Neymar. Dopo l'episodio di razzismo nella gara d'andata e gli insulti sui social dopo la Supercoppa di Francia, il difensore spagnolo e il campione brasiliano si sono incrociati di nuovo stasera nel big match di Ligue 1 tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain. Il numero 10 dei parigini non è partito dall'inizio ed è entrato in campo al 65′ ma ci è voluto meno di un minuto perché i due si ritrovassero faccia a faccia. L'attaccante del PSG lavorava con il pallone sulla fascia e Alvaro, non si sa quanto volutamente, nel tentativo di liberare ha messo la scarpa in faccia al brasiliano, che è riuscito a proseguire verso l'area avversaria.

La gara è andata avanti e Neymar ha cercato il gol ma non ci è riuscito: Le Classique è stato deciso dalle reti di Kylian Mbappé e Mauro Icardi nel primo tempo ma il caso ha voluto che Álvaro Gonzalez uscisse prima del triplice fischio finale a causa di un infortunio in un'azione proprio che vede coinvolto proprio Neymar. Il difensore dell'OM ha messo il piede nel tentativo di togliere la palla dalla disponibilità del brasiliano, che ha preso in maniera involontaria la caviglia dell'avversario.

L'arbitro non ha fischiato nulla, né il rigore a favore del crack parigino né il fallo per il calciatore dell'OM ma Neymar si è alzato e ha continuato a giocare mentre Álvaro ha dovuto farsi curare dallo staff medico dell'Olympique Marsiglia ed è stato costretto a uscire dopo alcuni minuti di prova sul terreno di gioco. Il terzo round di questo duello rusticano tra Álvaro Gonzalez e Neymar è durato 13 minuti ma questa volta a uscirne malconcio è stato lo spagnolo. Speriamo che sia l'ultima puntata di una fiction che sta andando avanti da troppo tempo nei duelli tra due delle più grande squadre di Francia.