“Alterazioni cardiologiche”: Riccardo Ladinetti costretto a fermarsi Il Cagliari attraverso una nota ufficiale ha annunciato che Riccardo Ladinetti sarà costretto a fermarsi. Il motivo è legato alle visite mediche, che hanno evidenziato delle “alterazioni cardiologiche”. Un problema che costringerà il centrocampista ad uno stop obbligato di almeno tre mesi, in attesa di nuovi esami.

A cura di Marco Beltrami

Notizia inaspettata in casa Cagliari. Il club sardo attraverso una nota ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute del giovane Riccardo Ladinetti, che sarà costretto ad un periodo di stop obbligato a causa di "alterazioni cardiologiche". Il tutto è venuto fuori dopo i classici esami di inizio preparazione, e il centrocampista ora dovrà restare a riposo e sotto osservazione per un periodo di almeno 3 mesi.

Questa la nota ufficiale della società sarda alle prese con la preparazione della nuova stagione: "In occasione delle visite mediche periodiche alle quali è stato sottoposto Riccardo Ladinetti, ai fini del rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica, gli esami hanno evidenziato delle alterazioni cardiologiche che renderanno necessari ulteriori accertamenti clinici e strumentali".

Immediato dunque lo stop per Ladinetti, che ora non potrà allenarsi e non inizierà dunque la stagione 2021/2022: "Il calciatore dovrà pertanto ora osservare un periodo di sospensione degli allenamenti di tre mesi, le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club". La speranza di tutti è che dopo i 3 mesi arrivino buone notizie, con l'apertura al ritorno in campo.

Riccardo Ladinetti, cagliaritano doc, è un centrocampista centrale di 20 anni. Il classe 2000 è un prodotto delle giovanili del club sardo e ha fatto il suo esordio in Serie A nella stagione 2019/2020 con mister Zenga. Nella scorsa annata poi, ecco il prestito all’Olbia dove si è ben disimpegnato. Inevitabile il ritorno alla base pochi mesi fa, alla corte di Leonardo Semplici. Il suo futuro che era tutto da scrivere (con la possibilità di un altro prestito), ripartirà tra 3 mesi.