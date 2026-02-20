Almeyda impazzisce dopo essere stato espulso: sfida arbitro e quarto uomo rifiutandosi di uscire

Matias Almeyda lo ricordiamo in Italia per il suo passato da calciatore in Serie A con le maglie di Lazio, Parma, Inter e Brescia. Oggi l'argentino siede in panchina come allenatore del Siviglia nella Liga spagnola. Un'esperienza che però in questo momento rischia di essere macchiata da un episodio negativo che l'ha visto protagonista nell'ultimo turno di campionato contro l'Alaves terminato con il punteggio di 1-1. Almeyda ha infatti subito una squalifica di 7 giornate totali, praticamente metà delle partite che mancano alla conclusione della Liga.

Una maxi stangata per l'allenatore che a 5 minuti dal novantesimo, dopo essere stato prima avvisato dall'arbitro, ha ricevuto il cartellino rosso. Le sue proteste reiterate hanno indotto il direttore di gara a provvedere all'espulsione. Ma Almeyda non ha accettato quella decisione e impazzisce completamente. L'allenatore chiede subito spiegazioni andando testa contro testa con l'arbitro che resta allibito. Il suo sguardo parla da solo così come quello del quarto uomo quando se lo ritrova davanti intento a chiedergli spiegazioni per quel provvedimento. Un atteggiamento intimidatorio sottoscritto dall'arbitro nel suo referto e che ha portato alla maxi squalifica.

E così in totale sono sette le giornate di squalifica per Almeyda il quale ha protestato contro l’arbitro e poi non si è recato rapidamente negli spogliatoi prima di ripetuti atteggiamenti di disprezzo e mancanza di rispetto nei confronti degli arbitri. In totale la partita è rimasta ferma per 3 minuti in attesa che l'allenatore placasse la sua ira e riuscisse a guadagnare gli spogliatoi. Ma non è stato facile. Diversi membri dello staff tecnico del Siviglia hanno provato senza successo a dissuadere Almeyda provandolo ad allontanare dagli occhi dell'arbitro che in quel momento guardava attonito a quella scena di certo non gradita.

Nel suo referto, l’arbitro Iosu Galech Apezteguía, ha spiegato di aver espulso Almeyda “per aver protestato una mia decisione in maniera ostentata, con grida e gesti di disapprovazione”. Sempre quanto ha riportato inoltre l’arbitro nel documento ufficiale, una volta mostrato il cartellino rosso l’allenatore si sarebbe rifiutato di abbandonare l’area tecnica. Dalle immagini si vede inoltre come Almeyda abbia calciato con violenza una bottiglietta d’acqua prima di tornare con decisione verso il quarto uomo, sfidandolo, arrivando poi a guadagnare finalmente gli spogliatoi.