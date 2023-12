Allo stadio parte Last Christmas degli Wham, settemila persone spazzate via dal gioco: insulti al DJ Il DJ inglese Matt Facer è stato costretto a scusarsi per aver diffuso Last Christmas degli Wham dagli altoparlanti dello stadio durante il match tra Northampton e Portsmouth: così facendo ha eliminato in un colpo solo settemila persone dal ‘Whamageddon’, un gioco che sta dilagando. Il DJ ha ricevuto insulti sia allo stadio che su Twitter: “Mi scuso ufficialmente con tutti coloro a cui ho rovinato il Natale”.

Il Sixfields Stadium durante Northampton-Portsmouth: il ‘fattaccio' è successo allora

Il DJ Matt Facer certamente non pensava che quella scelta sarebbe stata una delle peggiori della sua carriera – tale da attirargli insulti sui social e costringerlo a scusarsi – quando lo scorso 2 dicembre, durante il match tra Northampton e Portsmouth in League One, la terza serie inglese, ha mandato a palla negli altoparlanti il classicissimo di Natale ‘Last Christmas' degli Wham. Così facendo il DJ ha in un solo attimo eliminato le migliaia di persone presenti nel Sixfields Stadium, circa settemila, da un gioco che sta dilagando: il ‘Whamageddon', che consiste nel riuscire a non ascoltare il suddetto brano dall'1 dicembre alla mezzanotte del 24. Una sfida ai limiti dell'impossibile, visto che la canzone in questione risuona un po' ovunque sotto le feste, dalle radio ai luoghi pubblici. Se poi succedono ‘agguati' come quello di Northampton…

La vicenda è finita sulla BBC: il Whamageddon dilaga

Nel caso si venga eliminati si finisce nel ‘Whamhalla', un luogo immaginario dove espiare la propria incapacità di sottrarsi ad una delle leggi ferree del Natale, che va avanti dal 1984, anno di pubblicazione del pezzo del duo formato da George Michael e Andrew Ridgeley. Le regole del gioco, che sono pubblicate sul sito ufficiale, recitano che vale solo la versione originale, non cover o remix: è esattamente quella che Facer ha messo in diffusione tra il primo e il secondo tempo della partita, violando tuttavia un'altra regola del gioco, secondo la quale non si dovrebbe imporre l'ascolto a tradimento della canzone, "mandando deliberatamente gli amici nel Whamhalla".

Le regole ufficiali del ‘Whamaggedon'

Il ‘Whamageddon' ha avuto inizio dieci anni fa, ma quest'anno è tornato potentemente in auge. "Non avrei mai pensato che la gente lo prendesse così sul serio – ha detto il DJ inglese, che ha ammesso di essere a conoscenza del gioco e di averlo fatto apposta – Ho pensato che sarebbe stato piuttosto divertente spazzare via settimila persone che non potevano evitarlo, ma chiaramente non è divertente. Ho ricevuto insulti su Twitter, ma sono stati molto più leggeri rispetto a quello che mi hanno detto allo stadio. Quindi mi scuso ufficialmente con tutti coloro a cui ho rovinato il Natale". Il DJ ha ora promesso di non suonare più la canzone prima di Natale: il Whamhalla non è un bel posto, ma è peggio quello dove lo hanno mandato i tifosi che erano presenti allo stadio. Per quello chi scrive ha saggiamente messo qui sotto un video senza audio…