Pogacar campione dal cuore d’oro: maxi donazione a Komenda, la città natale devastata dalla tempesta

Tadej Pogacar, attraverso la propria Fondazione benefica ha deciso di soccorrere i suoi concittadini di Komenda, la piccola città in Slovenia dov’è nato e che è stata spazzata via in gran parte da una alluvione agli inizi di giugno.

Tadej Pogacar ha deciso di aiutare in modo concreto i suoi concittadini: attraverso la Fondazione benefica che porta il nome del campione sloveno, è giunta una prima donazione da 100 mila euro per aiutare la piccola cittadina di Komenda a iniziare la ricostruzione di gran parte delle case spazzate via da una terribile tempesta agli inizi di giugno: "Ma non finisce qui il nostro aiuto", si legge nel comunicato ufficiale che certifica l'aiuto da parte di Pogi.

Pogacar in aiuto ai propri concittadini: "Fondi alle famiglie più colpite dalla tempesta"

Non solo Tour de France, non solo vittorie, statistiche e risultati record: Tadej Pogacar si è confermato un campione a 360 gradi, in sella come nella vita di tutti i giorni. Di fronte alla tragedia umanitaria della sua cittadina natale, Komenda, piccolo centro della Slovenia centrale, a 25 chilometri dalla capitale Lubiana, il capitano della UAE non si è tirato indietro aprendo le casse della propria Fondazione: "All’inizio di giugno, una tempesta devastante ha colpito la città natale di Tadej, Komenda, lasciando più di 150 case e edifici danneggiati e cambiando la vita di molte famiglie durante la notte" riporta la nota ufficiale pubblicata sui social.

La donazione della Fondazione Pogacar sarà di 100 mila euro e rappresenta al momento la più grande mai compiuta fino ad ora. Ma non sarà l'unica, bensì l'inizio di altre iniziative volte ad aiutare la popolazione colpita: "Nel primo ciclo di supporto, la Fondazione donerà €100.000 al Municipio di Komenda, che distribuirà i fondi alle famiglie più colpite dalla tempesta. Il nostro supporto non si ferma qui. Tutti i proventi dall’asta delle scarpe da gara di Tadej alla Milano-Sanremo, insieme a ogni donazione raccolta durante l’evento Pogi Challenge, andranno direttamente a aiutare le famiglie colpite".

Pogacar e la Fondazione benefica: dalla ricerca sul cancro ai più svantaggiati

La Fondazione è nata inizialmente negli Stati Uniti, nel luglio 2022, come "Tadej Pogacar Cancer Research Foundation" focalizzata sulla ricerca metabolica sul cancro. Successivamente, nell'estate del 2024, lo stesso Pogacar ha espanso il progetto aprendo ufficialmente la fondazione anche in Slovenia per occuparsi di più ampie cause umanitarie e di bambini svantaggiati. Già in passato, durante altre drammatiche alluvioni che colpirono la Slovenia, Pogacar organizzò un evento di incontro con i fan a Lubiana donando 10 euro di tasca propria per ogni autografo e foto scattata, arrivando a staccare un assegno personale di oltre 30.000 euro per le vittime.

Pogacar e le iniziative verso i bambini più bisognosi: gare e squadre gratuite

La sensibilità di Pogacar non si ferma però ai soli eventi della Fondazione: da tempo finanzia e supporta attivamente il "Pogi Team", un team giovanile sloveno volto a permettere ai bambini provenienti da famiglie meno abbienti di accedere al ciclismo fornendo loro biciclette, materiali e supporto tecnico gratuito. Sempre sul fronte sportivo benefico, una delle novità più rilevanti del 2026 è stata la decisione di Pogacar di espandere il format della "Pogi Challenge" trasformandola in una vera e pregia franchigia internazionale ed è stata confermata la "Junior Pogi Challenge Generali", una corsa completamente gratuita dedicata ai bambini più piccoli per avvicinarli al ciclismo in modo ludico.